Israël : le trafic d'explosifs déjoué vers la bande de Gaza avait été organisé par le Hamas

Des explosifs cousus à l'intérieur de vêtements destinés à Gaza avaient été découverts

Le service israélien de sécurité intérieure du Shin Bet a révélé mercredi les détails de l'enquête après la mise en échec d'une tentative de contrebande d’explosifs vers la bande Gaza en début de mois. Du C4 ainsi que dix autres sortes d’explosifs cousus à l'intérieur de vêtements avaient ainsi été découverts au point de passage frontalier de Kerem Shalom, entre Israël et le territoire palestinien.

SAID KHATIB / AFP Un camion au point de passage de Kerem Shalom

"Après la découverte du matériel explosif au passage de Kerem Shalom, une enquête approfondie a été menée", a déclaré le Shin Bet dans un communiqué. "Il est apparu que la palette avait été envoyée par une société de transport de la bande de Gaza appelée Alkadasia, une entreprise qui transporte régulièrement des marchandises depuis la bande de Gaza vers le point de passage de Kerem Shalom".

Le Shin Bet a identifié les suspects impliqués dans le réseau de contrebande, comme étant Mi Mansour de Gaza, Arafat Natsha d'Hébron et Mohamed Abu Awad de Naplouse. Ces deux derniers ont déjà fait des séjours dans les prisons israéliennes, avant d’être libérés dans le cadre d'un échange de prisonniers et expulsés vers la bande de Gaza.

Abed Rahim Khatib/Flash90 Camions au point de passage de Kerem Shalom

"Le détournement par le Hamas du circuit légal du transfert de marchandises depuis, et vers la bande de Gaza, nuit directement à la vie des résidents de la bande de Gaza et d'Israël", a déclaré un responsable du Shin Bet cité dans le communiqué. "Ces citoyens sont ceux qui paient le prix fort et immédiat de la fermeture du point de passage, des dommages économiques qui en découlent et le durcissement des conditions de délivrance de permis pour les marchandises à venir", a conclu le communiqué.