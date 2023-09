Netanyahou à Biden : "Nous pouvons parvenir à une paix historique entre Israël et l'Arabie saoudite"

"Nous discuterons des valeurs communes, de la solution à deux États, des équilibres et des contre-pouvoirs", a affirmé Joe Biden au début de la réunion

Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi, en ouverture de la réunion avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, que "il y a 75 ans, Ben Gourion parlait d'Israël comme du 'rêve des générations'. Depuis lors, nous nous tenons côte à côte. Nous discuterons des valeurs démocratiques communes, de la solution à deux États, des équilibres et des contre-pouvoirs, ainsi que de la prévention des armes nucléaires en Iran et en Arabie saoudite."

En réponse, Netanyahou a affirmé : "Nous pouvons établir une alliance stratégique qui mettra fin au conflit arabo-israélien. Je crois qu'avec votre leadership, nous pourrons parvenir à un accord sans précédent avec l'Arabie saoudite. Une telle paix nous aiderait grandement à mettre fin au conflit israélo-arabe, à réconcilier le monde islamique avec l'État juif et à faire progresser une paix véritable entre Israël et les Palestiniens."

Biden a ajouté qu'ils travaillaient depuis longtemps à une "plus belle réalité", qui inclurait "la construction d'un Moyen-Orient plus stable et plus prospère". Le président américain a souligné que l'idée d'une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite aurait été impensable il y a dix ans. "Si vous et moi discutions de normalisation avec l'Arabie saoudite il y a dix ans, nous nous serions demandés qui avait consommé quoi", a-t-il déclaré.

AP Photo/Susan Walsh Le président Joe Biden rencontre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à New York, le mercredi 20 septembre 2023

Le Premier ministre israélien a conclu en s'engageant à maintenir Israël comme une démocratie. "En ces temps de changements rapides, je tiens à réaffirmer ici une chose qui est certaine et qui ne changera jamais : l'engagement d'Israël en faveur de la démocratie", a déclaré Netanyahou, tandis que des centaines d'Israéliens protestaient contre la réforme judiciaire de son gouvernement à l'extérieur de l'hôtel où se tenait la réunion. "Nous continuerons à défendre les valeurs qui sont chères à nos deux démocraties", a-t-il promis.

Après leurs déclarations publiques, les deux dirigeants se sont retrouvés en privé pour une réunion avec leurs principaux collaborateurs et conseillers. Parmi les responsables présents figurent le secrétaire d'État américain Antony Blinken, l'assistant du président pour les affaires de sécurité nationale Jake Sullivan et Amos Hochstein, conseiller principal de Joe Biden pour l'énergie et les investissements, qui a négocié l'accord sur la frontière maritime entre Israël et le Liban.