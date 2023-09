Biden invite formellement Netanyahou à Washington avant la fin 2023

Le président américain a "redit sa préoccupation face à tout changement du système démocratique en Israël qui se ferait sans un consensus large"

La conversation en tête-à-tête, mercredi, entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président américain Joe Biden a duré environ une heure et a porté sur "la promotion de la paix et la limitation du pouvoir de nuisance de l'Iran", selon un responsable politique ayant assisté à la rencontre. La Maison Blanche a indiqué que Biden avait invité Netanyahou à Washington avant la fin de l'année, et a exprimé sa préoccupation "face à tout changement du système démocratique israélien qui se ferait sans le consensus le plus large possible".

Selon la source, la conversation a essentiellement porté sur la promotion de l'accord de normalisation avec l'Arabie Saoudite et sur la poursuite des travaux en la matière via des équipes dans les deux pays. "Nous avons abordé de nombreux détails. Il y a une volonté de surmonter les obstacles, et cela se fait par un travail conjoint. Il n'y a pas d'autre moyen." Le responsable a également commenté la déclaration de Netanyahou selon laquelle la normalisation avec l'Arabie Saoudite aiderait à promouvoir la paix avec les Palestiniens. Selon lui, "nous discutons de ces questions. Netanyahou a dit à Biden que les Palestiniens font partie du processus - mais ils n'auront pas de veto dessus."

"La conversation était amicale, chaleureuse et cordiale, entre deux amis qui se connaissent depuis 40 ans", a déclaré la source, bien que les deux ne se soient pas rencontrés pendant plus de neuf mois après la formation du gouvernement israélien.

Concernant la réforme judiciaire, Netanyahou a assuré "qu'il prévoyait de parvenir à un consensus avec des éléments de l'opposition, ou avec le public", a déclaré le haut responsable politique. De son côté, Biden a posé des questions sur la réforme, "mais n'a pas donné son avis".

AP Photo/Susan Walsh Le président Joe Biden rencontre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à New York, le mercredi 20 septembre 2023.

Le président américain a insisté sur la nécessité d'actions immédiates pour améliorer la situation sécuritaire et économique d'Israël et pour maintenir la possibilité d'une solution à deux États, "qui apporterait une paix à long terme avec les Palestiniens." Le haut responsable a ajouté enfin que "Netanyahou a remercié le président pour l'exemption de visa prévue pour les Israéliens, qui devrait être annoncée à la fin du mois".