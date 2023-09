Face à Antonio Guterres, Benjamin Netanyahou dénonce "le parti pris anti-israélien de l'ONU"

"Il n’est pas possible, alors que des changements majeurs ont lieu dans le monde entier, seule l'ONU ne change pas son attitude hostile envers Israël"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré, mercredi, le Secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Il a appelé l’organisation à faire le nécessaire contre le "rôle déstabilisateur de l'Iran au Moyen-Orient et dans le monde entier", selon un communiqué de presse du cabinet du chef du gouvernement israélien.

Benjamin Netanyahou a exprimé l'espoir que les efforts internationaux menés par les États-Unis pour une normalisation avec l'Arabie saoudite porteront bientôt leurs fruits. Il a également fait part de sa confiance dans le projet de corridor économique entre l’Inde, les États du Golfe, Israël et l’Europe, qui contribuera au renforcement de l’économie mondiale.

Le Premier ministre israélien a, aussi, appelé Antonio Guterres et les Nations unies à changer l'attitude des institutions de l'organisation à l'égard de l'État d'Israël. "Il n’est pas possible que, alors que des changements majeurs ont lieu dans le monde entier et au Moyen-Orient pour le meilleur, seules les Nation unies ne changent pas leur attitude hostile et que celle-ci soit systématique", a-t-il martelé. "Le moment est venu pour l'ONU de condamner la perversion iranienne, le terrorisme palestinien contre des civils innocents et de cesser ses critiques infondées à l'égard d'Israël".

Benjamin Netanyahou a notamment déjà rencontré le président américain Joe Biden, le chancelier allemand Olaf Scholz, le président ukrainien Volodymyr Zelensky ou encore le président turc Recep Tayyip Erdogan, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies. Une rencontre avec le président sud-coréen Yoon Suk Yeol est programmée dans la journée de mercredi.