Les Émirats opposent leur véto à la participation des partis de Smotrich et de Ben Gvir à un projet culturel

Le projet "77" ambitionne d'organiser des activités culturelles dans sept villes israéliennes et émiraties afin de renforcer les liens entre les deux pays

Les Émirats arabes unis ont opposé leur veto à l'implication de ministres associés aux partis israéliens "Otzma Yehudit" et "Sionisme religieux" dans un projet culturel conjoint intitulé "77". D'après le journal Yedioth Ahronot, ce projet, initié par les EAU, ambitionne d'organiser des activités culturelles pendant sept jours dans sept villes israéliennes et émiraties afin de renforcer les liens entre les deux pays. Cependant, l'intervention des ministères dirigés par des membres de ces deux partis, notamment le ministère du Patrimoine, a été rejetée par les Émirats suite à plusieurs déclarations controversées.

La question est actuellement au cœur de discussions avancées entre les deux pays. La possibilité d'un veto risque de compromettre la réalisation du projet, le ministère du Patrimoine étant un acteur clé pour sa mise en œuvre et son financement.

Les partis "Otzma Yehudit" et "Sionisme religieux", considérés comme étant à l'extrême droite de la coalition, ont suscité plusieurs polémiques ces derniers mois. Lors d'une conférence à Paris, il y a quelques mois, Smotrich a nié publiquement l'existence d'un "peuple palestinien", présentant à ses côtés une carte du "Grand Israël" incluant la Jordanie. De son côté, Ben Gvir a manifesté un soutien aux implantations, interprété par certains comme un aval à une politique d'apartheid.

Rashed AL-MANSOORI / UAE's Ministry of Presidential Affairs / AFP Le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan

En dépit de ces frictions, des échanges cordiaux persistent entre les responsables émiratis et certains membres du parti "Sionisme religieux". Le député Ohad Tal, du même parti, a récemment affirmé avoir échangé des vœux avec des hauts dirigeants émiratis. Il a également exprimé sa surprise quant à la décision d'Abou Dhabi, rappelant que le ministre du Patrimoine, Amichai Eliyahu, avait visité les Émirats il y a peu.

Ce veto survient alors qu'Israël et l'Arabie Saoudite discutent d'une normalisation de leurs relations, avec la médiation des États-Unis. Mercredi soir, le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, a déclaré que la conclusion d'un accord avec Israël était de plus en plus proche. Cependant, il a souligné que son pays souhaite également une "solution" pour les Palestiniens et que ce point demeure en suspens.