Benjamin Netanyahou rencontre le président sud-coréen à New York

Le chef de l'Etat hébreu a invité Yoon Suk Yeol à se rendre en Israël, dans le but de "renforcer les liens amicaux mutuels"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou poursuit son marathon diplomatique en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, devant laquelle il s'exprimera vendredi. Après Joe Biden, Volodymyr Zelensky, Olaf Scholz ou Recep Tayyip Erdogan, il a rencontré ce jeudi le président sud-coréen Yoon Suk Yeol.

Les discussions ont porté sur la coopération bilatérale dans divers domaines, et de questions internationales et régionales. "Nos deux pays développent des technologies qui anticipent l'avenir, et si nous coopérons, nous obtiendrons encore plus de succès", a déclaré le Premier ministre israélien au début de la rencontre. A l'issue de leur entretien, le chef de l'Etat hébreu a invité le président sud-coréen à se rendre en Israël, dans le but de "renforcer les liens amicaux mutuels".