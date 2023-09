L'accord entre Israël et l'Arabie saoudite pourrait être conclu début 2024, selon Eli Cohen

Concernant le volet nucléaire civil de l'accord, qui permettrait à Riyad d'enrichir de l'uranium, Cohen a prôné la prudence avant tout jugement hâtif

L’établissement de relations diplomatiques entre Israël et l'Arabie saoudite pourrait intervenir début 2024, selon le chef de la diplomatie israélienne. Dans une interview accordée à la radio de l'armée, jeudi, le ministre des Affaires étrangères israélien, Eli Cohen, a exprimé son optimisme à ce sujet, déclarant : "Il reste des divergences à surmonter. Cela demandera du temps, mais nous avançons. Je suis confiant qu'au premier trimestre de 2024, nous pourrions avoir finalisé les modalités."

Des proposqui confortent ceux du prince héritier Mohammed Ben Salmane, qui a affirmé mercredi soir que la normalisation des liens entre les deux pays était "chaque jour" un peu plus proche.

Face aux inquiétudes de certains concernant le volet nucléaire civil de l'accord, qui permettrait à Riyad d'enrichir de l'uranium sur son territoire, Cohen a prôné la prudence avant tout jugement hâtif. "Un accord de cette envergure comporte de nombreux détails, mais la sécurité d'Israël est notre priorité. Nous aspirons à la paix tout en garantissant notre sécurité", a-t-il affirmé.

Yonatan Sindel/Flash90 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen à la Knesset

Un peu plus tard, s'exprimant lors d'un événement organisé par l'American Jewish Committee à New York, Eli Cohen a laissé entendre qu'un tel accord serait une étape majeure, voire historique, surpassant même les accords d'Abraham. Selon lui, un éventuel accord israélo-saoudien "symbolisera la réconciliation entre le peuple juif et le monde musulman". Le ministre s’est dit également convaincu qu'après un tel accord, d'autres nations musulmanes emboîteront le pas, renforçant les liens avec Israël. "Cela ouvrira la voie à un monde plus sûr", a-t-il conclu.