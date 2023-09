Israël et les États-Unis mènent un exercice de défense aérienne conjoint

Les Israéliens ont activé leurs systèmes Dôme de fer, Fronde de David et Arrow, tandis que les USA ont actionné leurs systèmes Patriot, AEGIS et THAAD

Les États-Unis et Israël ont renforcé leur coopération en matière de défense antimissile lors d'un entraînement conjoint, a annoncé jeudi le ministère de la Défense israélien. Cet exercice a vu la mise en œuvre des systèmes de défense multicouches d'Israël, dont le Dôme de fer, la Fronde de David et le Arrow, tandis que les États-Unis ont activé leurs systèmes Patriot, AEGIS et THAAD.

Ces systèmes, parmi les plus sophistiqués au monde, ont été éprouvés sur le terrain, avec Israël utilisant le Dôme de fer depuis une décennie pour contrer les roquettes tirées par des groupes terroristes. Les systèmes développés conjointement, comme Arrow et la Fronde de David, ont été acquis par des pays tels que l'Allemagne et la Finlande, témoignant de leur pertinence croissante pour l'Europe dans le contexte du conflit en Ukraine.

Le ministère a souligné que l'objectif de cet entraînement est d'accroître la compétence et la coordination des forces des deux pays. Récemment, les autorités israéliennes et l'agence américaine de défense antimissile ont collaboré pour répondre aux menaces de missiles en utilisant le laboratoire de combat ITB d'Elbit Systems. L'ITB, conçu par Elisra, une filiale d'Elbit, peut simuler et enregistrer les opérations des systèmes de défense aérienne en temps réel, fournissant ainsi des informations précieuses pour les débriefings.

Israel Ministry of Defense Spokesperson's Office Fronde de David

Oren Sebag, de la société Elbit, a souligné l'importance de cette formation conjointe pour renforcer les capacités de défense. Cet entraînement s'inscrit dans une série d'exercices collaboratifs, Israël ayant également mené des sessions conjointes avec des pays comme la Grèce et Chypre au cours de la dernière année.