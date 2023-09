Gaza : nouvelles émeutes près de la frontière avec Israël, un Palestinien blessé

Des dizaines d’émeutiers se sont rendus près de la clôture de sécurité et les forces de Tsahal ont tiré du gaz lacrymogène en leur direction

Un jeune Palestinien de Gaza a été gravement blessé, jeudi après-midi, par des tirs de l’armée israélienne lors de troubles près de la frontière de la bande de Gaza, selon les médias palestiniens. Des dizaines d’émeutiers se sont rendus plus tôt près de la clôture de sécurité dans la région de Nahal Oz, et les forces de Tsahal ont tiré du gaz lacrymogène en leur direction, ont ajouté les médias palestiniens.

Depuis plusieurs jours, des troubles éclatent presque quotidiennement à la frontière entre Gaza et Israël, donnant lieu à des affrontements entre émeutiers palestiniens et les forces israéliennes stationnées de l’autre côté de la clôture de sécurité. Le Hamas, le groupe au pouvoir dans la bande de Gaza, attribue ces incidents à des "violations du statu quo à la mosquée Al-Aqsa". Cependant, la chaîne de israélienne Kan a rapporté que, selon des sources à Gaza, les véritables raisons seraient liées à un désaccord entre le Hamas et le Qatar concernant des subventions. Ces émeutes seraient une manière de mettre la pression sur Israël pour qu’il exhorte Doha à régler l’imbroglio avec le groupe terroriste.