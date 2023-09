Washington envisage des accords de défense pour faciliter la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite

Ces traités de sécurité seraient d'une ampleur telle qu'ils nécessiteraient l'approbation du Congrès

La Maison Blanche est en train d'étudier la possibilité de conclure des accords formels de défense avec l'Arabie Saoudite et Israël. Cette initiative, révélée par le site Bloomberg, s'inscrit dans une démarche visant à encourager ces deux alliés proches à reconnaître mutuellement leur souveraineté, selon plusieurs sources proches du dossier. L'administration du président Joe Biden perçoit ces accords comme un moyen de faciliter la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Ces traités de sécurité seraient d'une ampleur telle qu'ils nécessiteraient l'approbation du Congrès.

Les négociations, bien que toujours en cours et sujettes à diverses tractations, progressent significativement. Pour Israël, cet accord signifierait un accès accru au marché saoudien et une opposition renforcée face à l'Iran. Il accord pourrait aussi inciter d'autres pays majoritairement musulmans à adopter une position plus conciliante envers Israël.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est montré confiant quant à la possibilité d'établir une "paix historique" avec l'Arabie Saoudite, lors d'une discussion avec Biden. De son côté, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a indiqué que les chances de conclure un accord augmentent "chaque jour".

AP Photo/Susan Walsh Le président Joe Biden rencontre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à New York, le mercredi 20 septembre 2023

Les responsables américains et israéliens envisagent de traiter ces accords de défense comme un ensemble unique pour maximiser leurs chances d'obtenir le feu vert du Congrès. Selon Bloomberg, de nombreux sénateurs américains sont réticents à s'engager à défendre l'Arabie Saoudite, mais ils hésiteraient davantage à rejeter un accord global pouvant potentiellement porter préjudice à Israël.

Au-delà des traités, Washington cherche à stimuler la collaboration entre ses alliés au Moyen-Orient, notamment pour contrebalancer l'influence croissante de la Chine dans la région, estime Bloomberg. L'Arabie Saoudite, quant à elle, demande des garanties fermes en matière de défense et souhaite accéder à l'armement américain de pointe. Les responsables américains, tout en reconnaissant les avancées des pourparlers, restent prudents quant à leur issue.