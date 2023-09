La République démocratique du Congo va déplacer son ambassade en Israël à Jérusalem

Les deux hommes ont également discuté du renforcement de la coopération dans les domaines de l'agriculture, du commerce, de la défense ou de la cybersécurité

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré jeudi soir à New York le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies. Les deux hommes d’État ont convenu qu’Israël ouvrira une ambassade à Kinshasa, tandis que la RDC déplacera la sienne en Israël de Tel Aviv à Jérusalem.

AP Photo/Seth Wenig Illustration - Assemblée générale de l'ONU

"Nous venons d'avoir une conversation très fructueuse avec le président de la RDC et nous avons convenu qu'Israël ouvrira une ambassade à Kinshasa et que la RDC déplacera son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem", a déclaré Benjamin Netanyahou dans un communiqué conjoint avec le président congolais. "Ce sont deux bonnes annonces et je pense qu'elles reflètent notre volonté commune de renforcer nos relations", a-t-il ajouté.

"Je confirme que nous avons eu d'excellents entretiens avec le Premier ministre israélien qui ont porté sur nos excellentes relations et les moyens de les renforcer. Nous avons également discuté de la manière de rapprocher les deux pays à travers le développement de davantage de projets d'investissement dans la sécurité et la cyberdéfense", a quant à lui dit Félix Tshisekedi. "Que Dieu bénisse les relations entre Israël et la République démocratique du Congo", a-t-il conclu.

Les deux dirigeants ont également discuté du renforcement de la coopération entre les deux pays notamment dans les domaines de l'agriculture, du commerce, de la défense ou de la cybersécurité.

Avec cette nouvelle installation à Jérusalem, l'ambassade de la RDC rejoindra celles États-Unis, du Kosovo, du Guatemala, du Honduras et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, cette dernière ayant été inaugurée début de septembre. Les Fidji ouvriront aussi une ambassade dans la capitale israélienne dans le courant de l’année 2024.