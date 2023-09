Benjamin Netanyahou de retour en Israël après une semaine "fructueuse" aux Etats-Unis

"Cette fois-ci, mon discours à l'ONU a été diffusé en direct en Arabie saoudite, une bénédiction pour l'année prochaine", a déclaré le Premier ministre

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a décollé, samedi soir, de New York pour rentrer en Israël après sa visite diplomatique de près d'une semaine aux États-Unis. Lors d'une conversation avec des journalistes à bord de l'avion, le dirigeant israélien a déclaré : "Nous avons rencontré une vingtaine d'hommes d'État et de chefs d'État venus des cinq continents. Nous avons presque fait le tour du monde. Je pense que cette visite va être particulièrement bénéfique pour Israël". Durant son séjour, Netanyahou a notamment rencontré le PDG de Tesla, Elon Musk, le président turc Recep Tayyip Erdoğan, le président américain Joe Biden ainsi que l'ancien secrétaire d'État, Henry Kissinger. Il a également souligné que "cette fois-ci, son discours à l'ONU a été diffusé en direct non seulement sur les chaînes aux États-Unis, mais aussi en Arabie saoudite – et c'est bien sûr une bénédiction pour l'année prochaine". Deux jours plus tôt, le Prince héritier Mohammed Ben Salman avait en effet pour la première fois officialisé les négociations avec Israël sur la chaine Fox news.

Pour autant, quelques incidents ont émaillé la semaine rêvée de Netanyahou à New York. Environ 300 personnes avaient manifesté devant l'hôtel où il séjournait avant que la délégation ne parte pour l'aéroport. Les manifestants ont crié "honte" et "démocratie". Pendant ce temps, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Bin Farhan, prenait la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies. Dans son allocution, le ministre saoudien des Affaires étrangères a réaffirmé la position du royaume selon laquelle la création d’un État palestinien est la seule solution pour stabiliser le Moyen-Orient et n'a pas évoqué Israël.

"La stabilité de la région repose sur une solution juste et globale à la cause palestinienne et sur la création d'un État palestinien basé sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale", a déclaré le prince Faisal. Il a ajouté que son pays "rejette et condamne toutes les mesures unilatérales qui constituent une violation flagrante du droit international et qui sapent les efforts de paix régionaux et internationaux, obstruant la voie des solutions diplomatiques".

Leonardo Munoz / AFP Le ministre des Affaires étrangères saoudien Faisal bin Farhan à la tribune de l'ONU, le 23 septembre 2023

Selon les médias israéliens, Israël a envoyé un représentant diplomatique dans la salle pendant le discours du ministre saoudien des Affaires étrangères. Le discours n'a pas fait mention d'Israël, alors même que Netanyahou, comme Biden, avaient évoqué les efforts de normalisation avec l'Arabie saoudite à cette même tribune.