Tsahal a exhumé plusieurs engins explosifs improvisés à l'aide de bulldozers, deux Palestiniens armés ont été neutralisés

L'armée israélienne a mené, dimanche matin, une opération dans le camp de réfugiés de Nur Shams, situé à l'est de Tulkarem, en Cisjordanie, Selon des sources palestiniennes, une confrontation armée a éclaté lors de cette intervention. Deux individus, qui avaient jeté des explosifs en direction des troupes, ont été neutralisés, tandis qu'un soldat israélien a été modérément blessé.

Les forces israéliennes ont par ailleurs exhumé plusieurs engins explosifs improvisés (EEI) à l'aide de bulldozers, et ont confisqué une quantité additionnelle d'EEI stockés dans des dépôts.

"Lors d'une intervention coordonnée de Tsahal et du Shin Bet, une importante infrastructure terroriste a été démantelée au sein du camp de réfugiés de Noor al-Shams. Nos forces ont identifié et neutralisé une salle stratégique utilisée pour orchestrer des combats, contenant des dispositifs d'observation, des ordinateurs et d'autres équipements technologiques avancés", a indiqué l'armée dans un communiqué. "Durant cette opération, les forces ont été la cible de tirs et d'attaques à l'explosif. En ripostant, des blessures ont été infligées aux agresseurs. Malheureusement, un de nos soldats a été touché par des éclats et a dû être évacué vers un hôpital pour recevoir des soins appropriés", a ajouté Tsahal.

Samedi soir, l'armée israélienne a ciblé une position militaire du Hamas dans la bande de Gaza, près d'un lieu où une émeute violente avait éclaté. Lors de cette émeute, des tirs avaient été dirigés vers les soldats israéliens à proximité de la frontière de sécurité de la bande de Gaza.

Vendredi, en réponse à l'envoi de ballons incendiaires depuis Gaza vers le sud d'Israël, qui avait causé un incendie près de la frontière, Tsahal avait pris pour cible trois positions militaires du Hamas.