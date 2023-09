Lors d'une réunion, les responsables des différents groupes ont évoqué la mise en place d'une stratégie commune face aux opérations de Tsahal

Une réunion s'est déroulée samedi soir à Beyrouth entre des représentants du Hamas, du Jihad islamique et du Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP), selon des sources palestiniennes. Ces discussions ont abouti à un accord visant à accentuer les activités terroristes contre Israël et à optimiser la coordination entre ces factions palestiniennes. Cet événement intervient à un moment particulièrement tendu : huit membres du Hamas, tous étudiants à l'Université de Birzeit, ont été arrêtés par les forces de sécurité israéliennes. Ils sont accusés d'avoir préparé des attaques imminentes.

Parmi les personnalités présentes à cette réunion figuraient notamment Salah Al-Arouri, vice-dirigeant du Hamas, Ziad Nakhaleh, chef du Jihad islamique, et Jamil Mizher, vice-dirigeant du FPLP. Outre ces dirigeants, d'autres responsables de ces organisations étaient présents. Les discussions ont porté sur les récents événements en Cisjordanie et sur la mise en place d'une stratégie commune face aux opérations de Tsahal en Cisjordanie, sur le mont du Temple et en réaction aux incidents impliquant des prisonniers.

KHALED DESOUKI / AFP Saleh al-Arouri, dirigeant du Hamas

Dès le lendemain, soit dimanche matin, la Cisjordanie a été le théâtre de trois attaques par balles, qui n'ont pas fait de victimes. Les terroristes ont notamment ciblé les environs de l'implantation de Hinanit, endommageant la fenêtre d'une maison. Le bataillon Jenin du Jihad islamique a assumé la responsabilité de ces attaques. D'autres tirs ont été rapportés près d'une position militaire à Shweika et en direction d'un véhicule militaire à proximité d'Avnei Hefetz.