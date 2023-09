Israël renforce ses troupes près de la frontière avec Gaza pendant Yom Kippour

Trois incendies ont éclaté dans le sud du pays, au moins deux d'entre eux ont été provoqués par des ballons incendiaires lancé depuis Gaza

Dimanche après-midi, quelques heures avant le début du jeûne de Yom Kippour, l'armée israélienne a annoncé qu'en raison de la situation à la frontière de la bande de Gaza, il avait été décidé de renforcer les troupes dans cette zone. Cette décision intervient alors que les organisations terroristes palestiniennes ont annoncé samedi qu'elles intensifieraient "les actes de résistance, en particulier la résistance armée".

Abed Rahim Khatib/Flash90 Des Palestiniens affrontent les forces israéliennes près de la frontière séparant Israël de la bande de Gaza, le 22 septembre 2023.

Le ministre de la Défense, Yoav Galant, a effectué une visite dans la région entourant Gaza et a été informé par les commandants sur place. Suite à cette visite, il a tenu une évaluation de la situation avec le chef d'état-major, le chef des renseignements militaires et le chef des opérations. "L'armée israélienne et ses soldats, avec tout le système de sécurité, sont en alerte - dans les airs, en mer et sur terre", a déclaré Galant.

Après l'annonce des organisations terroristes, trois incendies ont éclaté près de la bande de Gaza. Selon un enquêteur des pompiers, deux de ces incendies ont été provoqués par des ballons incendiaires lancés depuis Gaza. Deux des incendies se sont déclarés près du kibboutz Be'eri et le troisième près du kibboutz Kissufim.

Yousef Mohammed/Flash90 Des Palestiniens masqués préparent un objet inflammable qui sera envoyé en direction d'Israël

Des tensions ont également été enregistrées dans le nord de la Cisjordanie à la suite de plusieurs fusillades en peu de temps. Bien qu'il n'y ait pas eu de blessés, une maison du village de Hinanit a été touchée par des tirs, l'un de ses fenêtres ayant été endommagé. Par ailleurs, les forces de sécurité ont arrêté pendant la nuit huit étudiants qui s'étaient cachés à l'université Birzeit près de Ramallah. Selon l'armée israélienne et le service de sécurité intérieure du Shin Bet, ces étudiants avaient prévu de commettre une attaque terroriste imminente.