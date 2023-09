"La déclaration du ministère israélien des Affaires étrangères était tout à fait prématurée"

L'ambassade des États-Unis en Israël a publié mardi une déclaration sur l'état d'avancement du programme d'exemption de visa pour les Israéliens, très attendu, indiquant que la déclaration du ministère israélien des Affaires étrangères était "prématurée". "Le secrétaire à la Sécurité intérieure prendra une décision dans les prochains jours", a fait savoir le ministère américain de la Sécurité intérieure dans un communiqué publié mardi. "Le programme d'exemption de visa n'est pas finalisé et la déclaration du ministère israélien des Affaires étrangères était tout à fait prématurée", a ajouté le communiqué.

Official handout photo Eli Cohen et Tom Nides

Lundi soir, le ministère israélien des Affaires étrangères a officiellement annoncé que les États-Unis supprimeraient cette semaine la nécessité pour les citoyens israéliens d'avoir un visa papier pour entrer sur leur territoire. Selon l'annonce du ministère, les citoyens israéliens titulaires d'un passeport biométrique pourront se rendre aux États-Unis avec un visa électronique à prix réduit qui permettra un séjour allant jusqu'à trois mois, à partir de novembre prochain.

Le ministère des Affaires étrangères a souligné que conformément aux accords avec les Américains, outre le passeport biométrique, il sera nécessaire de remplir le formulaire en ligne ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Un questionnaire en anglais devra également être complété, indiquant notamment le nom, date de naissance et informations de passeport. L'approbation, une fois reçue, sera valable deux ans.

Chaim Goldberg/FLASH90 Illustration de passeports et d'un visa de voyage pour les Etats-Unis

Le voyageur devra aussi répondre à des questions concernant la durée de son séjour aux États-Unis, ses pathologies, arrestations et condamnations antérieures pour actes criminels ou antécédents de refus de visa ou d'expulsion. "C'est une réussite diplomatique pour Israël", s’était enthousiasmé le chef de la diplomatie israélienne Eli Cohen lundi soir. "Cela stimulera l'économie en général et le secteur du tourisme en particulier, en réduisant les coûts et les formalités administratives."