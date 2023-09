Cisjordanie : 13 Palestiniens soupçonnés de terrorisme arrêtés par Israël, des armes saisies

À Hébron, plusieurs pièces de fusil M16, un fusil de chasse et quatre tours de production d’armes ont été saisis

L’armée israélienne, le service de sécurité intérieure du Shin Bet et les gardes-frontières ont mené des opérations antiterroristes dans la nuit de mardi à mercredi, dans plusieurs localités de Cisjordanie et de la vallée du Jourdain.

IDF Spokesperson Armes saisies lors d'opérations antiterroristes israéliennes en Cisjordanie, le 27 septembre 2023

Les forces israéliennes ont arrêté 11 personnes soupçonnées d’activités terroristes dans les villes de Qalqilya, Tubas et Naplouse et dans les villages de Beit Duqqu, Beit Ummar, Shuyukh al-Arrub et dans le camp de réfugiés de Dheisheh. Au cours de l'opération dans la ville de Qalqilya, des Palestiniens ont tiré à l’arme à feu, jeté des pierres et lancé un engin explosif sur les soldats israéliens. Ceux-ci ont riposté par des moyens de dispersion des émeutes. À Beit Duqqu et à Naplouse, les forces israéliennes ont également été visées par des pierres et ont là aussi riposté par des mesures de dispersion des manifestations.

IDF Spokesperson Soldats israéliens en opération antiterroriste en Cisjordanie, le 27 septembre 2023

Trois armes à feu et des équipements militaires ont été saisis dans la ville de Tubas, où des coups de feu ont été entendus. Deux armes de type Carlo ont de plus été saisies à Beit Ummar. Par ailleurs, lors des opérations israéliennes effectuées dans le camp de réfugiés de Dheisheh ainsi que dans le village de Shuyukh al-Arrub, des pierres ont été lancées en direction des soldats, endommageant légèrement un véhicule militaire.

IDF Spokesperson Fusil de chasse saisi en Cisjordanie, le 27 septembre 2023

Enfin, lors d’une opération dans la ville d’Hébron, les forces israéliennes ont arrêté deux hommes recherchés pour activités terroristes, saisi des munitions, plusieurs pièces de fusil M16, un fusil de chasse et quatre tours de production d’armes. Au cours des différentes opérations menées dans la nuit, aucun blessé n’a été signalé parmi les soldats israéliens, selon un communiqué de Tsahal.