Israël : le Shin Bet a déjoué un attentat contre Itamar Ben Gvir commandité par l’Iran

Une cellule terroriste qui opérait en Israël et en Cisjordanie sous les directives de responsables de la sécurité iraniens, a été découverte et démantelée

Le service israélien de sécurité intérieure du Shin Bet a révélé mercredi avoir déjoué des tentatives d’attentats visant des personnalités israéliennes, commanditées par l’Iran. Cinq personnes, dont deux citoyens israéliens résidents de Nazareth et Muqeibla, ont été arrêtées. Lors d’une opération conjointe avec la police israélienne, une cellule terroriste qui opérait en Israël et en Cisjordanie sous les directives de responsables de la sécurité iraniens, a été découverte et démantelée.

Shin Bet Spokesperson Visualisation par le Shin Bet de l'opération iranienne en Israël

Les Palestiniens Murad Kamamaja, 47 ans, Hassan Mujarimah, 34 ans, et Ziad Shanti 45 ans, ainsi que les Israéliens Hamad Hammadi, 23 ans et Youssef Hamad, 18 ans ont été arrêtés. L’enquête du Shin Bet a révélé que Murad Kamamaja et Hassan Mujarimah ont agi sous la direction d'un responsable iranien vivant en Jordanie. Leur mission était de faire passer des armes de contrebande en Israël et de recueillir des renseignements sur le personnel de sécurité de l’État hébreu ainsi que sur des personnalités israéliennes, notamment le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et l’ancien député Yehuda Glick.

Les deux hommes ont également mené des activités terroristes en Israël, notamment des incendies de véhicules de citoyens israéliens, sous l’égide de leurs commanditaires Iraniens. Les investigations du Shin Bet ont également révélé qu'ils ont recruté Ziad Shanti qui a, à son tour, été chargé d’enrôler les deux terroristes de nationalité israélienne.

Police israélienne Illustration - Opération du Shin Bet et de la police israélienne

L’enquête a démontré la méthode iranienne consistant à utiliser des citoyens israéliens, y compris avec un passé criminel, pour mener des activités terroristes moyennant paiement. Cette affaire illustre, une fois de plus, les efforts croissants de l'Iran pour saper la sécurité, la stabilité sociale et politique en Israël, à travers le recrutement de citoyens israéliens et palestiniens à des fins terroristes, a indiqué le Shin Bet dans un communiqué.

"Je remercie les membres des services de sécurité qui ont démantelé la cellule terroriste qui avait l'intention d'assassiner un ministre israélien", a réagi Itamar Ben Gvir. "Je continuerai à agir pour la poursuite de la guerre contre le terrorisme, et pour le bien et la sécurité de notre pays et de nos citoyens".