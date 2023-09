"Cela représentera un gain de temps, d'énergie, et d'argent considérable pour tous les Israéliens"

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a salué mercredi l'annonce de l'intégration d'Israël dans le Programme d'exemption de visa des États-Unis. "C'est un jour important et joyeux pour tous les citoyens d'Israël. Après de nombreuses années d'attente, Israël a enfin été intégré au Programme d'exemption de visa américain," a déclaré Netanyahou.

"Cela représentera un gain de temps, d'énergie, et d'argent considérable pour tous les Israéliens. Désormais, ceux qui souhaitent se rendre aux États-Unis n'auront plus à attendre des mois pour obtenir un visa. Ceci est le fruit d'efforts déployés pendant près d'une décennie, et notamment au cours de la dernière année, durant laquelle une législation extensive a été adoptée à la Knesset, établissant ainsi les bases légales de cette décision. Seule une quarantaine de pays bénéficient d'exemptions de visa et Israël rejoint aujourd'hui leurs rangs," a-t-il souligné.

"Cette décision met en lumière, une fois de plus, les liens solides entre Israël et les États-Unis. Je tiens à exprimer notre gratitude envers le président américain, Joe Biden, pour son soutien à cette initiative, qui renforcera encore les relations entre nos deux peuples. Mes remerciements vont également au secrétaire d'État, Antony Blinken, pour son rôle crucial, ainsi qu'au secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro N. Mayorkas, et à l'ambassadeur, Thomas Nides, pour leurs efforts."

Chaim Goldberg/Flash90 Illustration de passeports et d'un visa de voyage

Cette décision intervient après un accord de réciprocité sur les exemptions de visa conclu en juillet entre les États-Unis et Israël, et à l'issue d'une période d'essai de plusieurs mois qualifiée de "réussie". Selon les termes de l'accord, Israël s'est engagé à ce que tous les ressortissants des États-Unis voyageant avec un passeport américain valide soient reconnus comme tels et bénéficient d'un traitement égal sans distinction de race, de religion, ou d'origine. De la même manière, les Israéliens souhaitant se rendre aux États-Unis pourront le faire sans visa à compter "du 30 novembre", précise le communiqué de l'administration Biden.

AHMED YOSRI / POOL / AFP Le secrétaire d'État américain Antony Blinken donne une conférence de presse conjointe avec son homologue saoudien à Riyad, le 8 juin 2023

Cette annonce marque "une étape essentielle en faveur de notre partenariat stratégique avec Israël, qui renforcera encore l'engagement de longue date entre les peuples, la coopération économique, et la coordination sécuritaire", a salué le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken. Elle permettra une plus grande "liberté de mouvement aux citoyens américains, notamment ceux vivant dans les territoires palestiniens, ou en partance ou en destination," a-t-il pours