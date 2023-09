Le ministre israélien du tourisme à i24NEWS lors de sa visite en Arabie saoudite : "Une liaison a commencé"

"S'il y a la paix avec l'Arabie saoudite, elle sera chaleureuse", a déclaré M. Katz depuis Riyad

Dans une interview exclusive accordée mercredi soir à l'émission "Middle East Now" sur la chaîne anglophone d'i24NEWS, le ministre israélien du Tourisme, Haim Katz, en direct de Riyad, a évoqué le rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite.

La visite de Katz à Riyad mardi a marqué l'histoire, faisant de lui le premier ministre israélien à se rendre en Arabie Saoudite à des fins officielles. Il a donné un aperçu de la relation naissante entre Israël et l'Arabie Saoudite, décrivant l'atmosphère en Arabie Saoudite comme "très chaleureuse" et rappelant celle de "se promener à Tel Aviv."

"J'ai le sentiment qu'une liaison a commencé, mais il faudra du temps pour qu'elle se cristallise en une relation," a déclaré le ministre Katz. "Si un accord de paix est conclu avec l'Arabie Saoudite, ce sera une paix chaleureuse."

La visite du ministre israélien en Arabie Saoudite s'inscrit dans le cadre d'une délégation israélienne plus large participant à la conférence de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies (OMT), où des responsables politiques du tourisme du monde entier se sont réunis. L'événement coïncide avec la Journée internationale du tourisme, afin de souligner l'importance primordiale de l'industrie touristique à l'échelle mondiale.

Courtesy: Haim Katz Haim Katz, ministre israélien du Tourisme, se rend en Arabie saoudite dans le cadre d'une délégation officielle des Nations unies, le 26 septembre 2023.

La visite historique de Katz a ouvert la voie à d'autres responsables israéliens qui ont annoncé leurs projets de visite en Arabie Saoudite, dont le ministre de la Communication, Shlomo Karai, et le député du Likud, David Bitan.

La normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite offre la perspective d'un accès accru au marché pour Israël en Arabie Saoudite et la possibilité de créer une alliance régionale plus solide contre l'Iran. Lors d'une récente intervention à l'Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël et l'Arabie Saoudite étaient à la veille d'une "paix historique".

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a fait écho à ce sentiment, déclarant lors d'une interview à Fox News que "chaque jour nous rapproche" d'un accord de normalisation.