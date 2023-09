Israël/Bande de Gaza : l’ouverture du point de passage d’Erez pourrait apaiser les tensions avec le Hamas

Les négociations indirectes entre Israël et le Hamas ont eu lieu par l'intermédiaire de l'Égypte

Les autorités israéliennes ont décidé de rouvrir le terminal d'Erez ce jeudi, afin d’autoriser l’entrée des ouvriers gazaouis sur le territoire israélien. L’ouverture de ce point de passage entre Israël et la bande de Gaza conduira sûrement à l’apaisement des tensions dans le secteur, que le Hamas pourrait considérer comme une victoire, ont cependant indiqué les responsables sécuritaires de l’État hébreu. Israël s’efforce donc de ne pas amalgamer terroristes et travailleurs honnêtes qui cherchent simplement à gagner leur vie, a rapporté la chaîne publique israélienne Kan.

Flash90 Passage d'Erez entre Israël et Gaza, vue du côté israélien

Malgré les tensions de ces derniers jours à la frontière israélo-gazaouie, des médiateurs ont œuvré pour éviter une escalade entre Israël et le Hamas. Si le calme perdure, Israël pourrait envisager d'augmenter le nombre de permis de travail délivrés aux Palestiniens, a fait savoir l’État hébreu au Hamas par l’entremise des médiateurs. En revanche, les autorités israéliennes ont prévenu que la poursuite des troubles et une escalade de la violence conduiront au maintien de la fermeture de la frontière et à une nouvelle série de combats.

Le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), a finalement annoncé mercredi soir que le terminal d'Erez sera rouvert jeudi, malgré les troubles survenus à la frontière au cours des deux dernières semaines et les ballons incendiaires envoyés en territoire israélien. Environ 18 500 Gazaouis devraient retourner travailler en Israël. Le passage sera néanmoins de nouveau fermé en fin de semaine en raison de la fête juive de Souccot (fête des cabanes), comme chaque année. À noter que pour la première fois depuis plusieurs jours, l’armée israélienne s’est abstenue de frapper la bande de Gaza, malgré la poursuite des violences et de nouveaux ballons incendiaires, dans un souci d’apaisement.

Atia Mohammed/Flash90 Des Palestiniens affrontent les forces israéliennes près de la frontière entre Israël et Gaza

Par ailleurs, des sources au fait des négociations indirectes entre le Hamas et Israël ont déclaré jeudi matin à Kan que le médiateur en question n’était autre que l’Égypte. Selon les mêmes sources, le Hamas a informé Le Caire qu’il s'efforcerait de mettre fin aux affrontements à la frontière avec Israël à partir de la fin de journée. Le plan égyptien consiste à ce que chaque camp fasse un pas vers l’autre.