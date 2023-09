Israël : des gardiennes de prison soupçonnées d'avoir eu des "relations intimes" avec un détenu terroriste

Le prisonnier aurait en sa possession un téléphone portable, qu'il utilisait pour échanger des messages et des photos avec les gardiennes

Des soldates, servant comme gardiennes de prison, sont soupçonnées d'avoir entretenu des relations intimes avec un détenu terroriste associé au Fatah, condamné pour sa participation à une attaque ayant entraîné la mort d'Israéliens. Selon les révélations du site Ynet, les faits concernent cinq soldates et ont eu lieu dans une prison du sud du pays. Suite à ces allégations, Katy Perry, directrice des services pénitentiaires, et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, ont annoncé que les gardiennes ne serviraient plus dans les établissements de sécurité. Une des soldates a été arrêtée et une enquête a été ouverte, tandis qu'une ordonnance de non-publication a été imposée sur certains détails de l'affaire.

Israeli Prison Service Spokesperson La cheffe des services pénitentiaires israéliens, Katy Perry fait visiter la prison de Nafha au ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, le 5 janvier 2023.

La soldate arrêtée est soupçonnée d'avoir eu une relation intime avec un terroriste pendant son service. D'autres gardiennes sont également suspectées de comportements similaires. Lors d'un interrogatoire de routine par la branche de la Sécurité de l'Information du Service pénitentiaire, la gardienne a avoué ses actes. L'affaire a ensuite été transmise à l'Unité d'investigation des gardiens. Le prisonnier concerné sera interrogé dans les prochains jours.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le prisonnier aurait en sa possession un téléphone portable, qu'il utilisait pour échanger des messages et des photos avec les gardiennes. "D'ici mi-2024, il n'y aura plus une seule soldate dans ces sections", a déclaré le ministre Ben-Gvir.

Moshe Shai/FLASH90 Un gardien de prison israélien en service

L'année précédente, plusieurs agressions sexuelles commises par des prisonniers de sécurité à l'encontre des gardiens avaient été mises en lumière. Suite à ces événements, une décision avait été prise de mettre fin au service d'environ 700 soldates au sein du Service pénitentiaire. La majorité des postes vacants ont depuis été pourvus par de nouveaux gardiens, et le processus devrait s'achever dans l'année à venir.