USA : des groupes pro-palestiniens appellent à suspendre l'admission d'Israël au programme d'exemption de visa

Des groupes pro-palestiniens américains ont demandé une suspension de l'admission d'Israël au programme d'exemption de visa (VWP) auprès du ministère de la Sécurité intérieure et du département d'État. Cette démarche intervient en réaction à des allégations selon lesquelles le programme serait discriminatoire envers les citoyens américains d'origine palestinienne. Les principaux instigateurs de cet appel, Democracy for the Arab World Now (DAWN) et l'American Arab Anti-Discrimination Committee (ADC), ont également engagé des poursuites judiciaires au Michigan. Ils cherchent à obtenir une injonction empêchant l'intégration d'Israël au VWP.

Adam Shapiro de DAWN a déclaré que les États-Unis devraient mettre en attente l'adhésion d'Israël jusqu'à ce qu'un juge examine les accusations de pratiques gouvernementales considérées comme arbitraires. Selon lui, celles-ci légitimeraient "l'apartheid israélien dans un programme américain." Il a souligné que "l'administration ne devrait pas permettre à Israël de discriminer les citoyens américains en fonction de leur origine."

Le contentieux, basé sur la loi des procédures administratives, soutient que des actions ont été entreprises pour modifier de manière arbitraire les règles du VWP concernant la réciprocité pour les citoyens américains. Les plaignants allèguent que le protocole d'accord récent permet à Israël de traiter différemment les Américains en fonction de leur origine ethnique. Ils soulignent également des restrictions concernant l'accès à la bande de Gaza. M. Shapiro a mis en avant que parmi les 40 pays du VWP, seul Israël a sollicité et obtenu une telle exception.

Depuis la signature de cet accord, Israël a été soumis à un examen minutieux de sa mise en œuvre des nouvelles directives concernant les Américains d'origine palestinienne. Toutefois, certains démocrates ont tenté d'entraver son intégration au VWP. Récemment, 15 sénateurs démocrates ont exhorté l'administration Biden à refuser l'admission d'Israël, arguant d'un manquement à l'engagement d'équité envers les citoyens américains d'origine palestinienne.