Cisjordanie : des dispositifs de fabrication d'armes détruits par l'armée israélienne

Plusieurs individus recherchés ont également été appréhendés lors des opérations

Cinq dispositifs de fabrication d’armes et de munitions ont été localisés et détruits dans le village palestinien de Beitonia en Cisjordanie, dans le cadre d’une opération coordonnée impliquant les forces de l'armée israélienne, la police et le Shin Bet.

L'opération a également permis l'arrestation de deux individus recherchés dans diverses affaires.

Lors de l'opération, les forces israéliennes ont été visées par des jets de cocktails Molotov et de pierres. Des pneus ont également été brûlés. En réponse aux provocations, les soldats ont utilisé des moyens de dispersion anti-émeutes afin de rétablir le calme.

Tsahal L'armée israélienne détruit des dispositifs de fabrication d'armes en Cisjordanie, le 1er octobre 2023

Une opération distincte menée dans le village d'Abu Dis a en outre permis d'appréhender deux individus visés par des mandats d'arrêt non exécutés. Une arme d’airsoft a également été saisie.

Les personnes arrêtées ainsi que les armes confisquées ont ensuite été remises aux autorités sécuritaires pour une enquête plus approfondie. Aucune victime n’est à déplorer parmi les forces israéliennes.