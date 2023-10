Israël et la Mauritanie ont tenu une réunion secrète aux Émirats arabes unis (média libanais)

Un ancien responsable du Mossad en poste au cabinet de Netanyahou aurait rencontré un conseiller du chef des services de renseignements mauritaniens

Une délégation israélienne dirigée par un envoyé spécial du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré des responsables mauritaniens aux Émirats arabes unis, a affirmé mardi le site d’information libanais pro-iranien Al-Khanadeq. Selon le média, David Meidan, un ancien responsable du Mossad actuellement en poste au sein du cabinet du Premier ministre, aurait rencontré un conseiller du chef des services de renseignements mauritaniens.

Miriam Alster/Flash90 David Meidan

La rencontre aurait eu lieu sous bonne garde à la résidence officielle du président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohamed ben Zayed, afin que les parties prenantes aient la possibilité de nier la tenue d’une telle réunion, selon le site anti-israélien. Al-Khanadeq a ajouté que la rencontre aurait été organisée Mohammed Dahlan, un ancien haut responsable du Fatah qui a quitté la bande de Gaza pour s'installer à Abu Dhabi.

Ces derniers mois, les médias arabes ont fait état d'efforts de normalisation avec la Mauritanie, la Somalie, le Niger et l'Indonésie, ainsi qu'avec plusieurs autres pays, lors de réunions publiques ou secrètes, souvent sous l’égide des États-Unis.

AFP/File Mohammed Dahlan

Il est à noter que la Mauritanie et Israël ont déjà établi des relations diplomatiques. Nouakchott a reconnu Israël en 1999, devenant ainsi le troisième pays arabe à le faire après l'Égypte et la Jordanie. Les relations entre les deux pays ont néanmoins été gelées en 2009 suite à l'opération israélienne "Plomb durci" dans la bande de Gaza. Un an plus tard, les les relations ont été complètement rompues.