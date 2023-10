Le ministre israélien des Communications prie avec rouleau de la Torah et loulav en Arabie saoudite

"Ici, à Riyad, nous avons prié avec les fenêtres ouvertes sur Jérusalem"

Le ministre israélien des Communications, Shlomo Karhi a prié mardi matin dans son hôtel de Riyad en compagnie des membres de sa délégation, avec rouleau de la Torah, loulav (branche de palmier) et étrog (cédrat), utilisés pendant la fête de Souccot (fête des cabanes). "Ici, à Riyad, nous avons prié avec les fenêtres ouvertes sur Jérusalem", a déclaré le ministre, arrivé lundi soir en Arabie saoudite en visite officielle.

Shlomo Karhi est à la tête d’une délégation comprenant le président du Comité économique, le député David Bitan, le directeur général et le directeur général adjoint du ministère des Communications, le chef de cabinet du ministre et son porte-parole ainsi que des représentants des Affaires étrangères.

La délégation israélienne participera au quatrième congrès extraordinaire de l'Union postale universelle qui se tiendra à Riyad jusqu'à mercredi. Elle y rencontrera des représentants du monde entier, et représentera l'État d'Israël en Arabie saoudite. Ici, "nous rencontrerons des représentants du monde entier et nous rapprocherons la paix entre Israël et l'Arabie saoudite", a dit Shlomo Karhi à son arrivée.

Le ministre devrait prendre la parole devant les ministres des Communications et les représentants du monde entier, intervention qui sera diffusé sur le site Internet du congrès. Il rencontrera également l'ambassadeur américain en Arabie saoudite et le ministre turc des Communications. Shlomo Karhi est le second ministre israélien à se rendre en Arabie saoudite en une semaine, après la visite du ministre du Tourisme Haïm Katz qui a assisté à une conférence de l'Organisation des Nations Unies pour le tourisme.