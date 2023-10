Cisjordanie : attaque à l’arme à feu contre un Israélien, les deux terroristes éliminés

Grâce au signalement donné par la victime, les soldats israéliens présents dans le secteur ont bloqué les routes et repéré le véhicule des terroristes

Deux terroristes palestiniens ont pris pour cible un citoyen israélien en scooter au carrefour de Shofa, en Cisjordanie, dans la nuit de mercredi à jeudi. L’homme attaqué a réussi à échapper à ses assaillants en s'enfuyant à bord de son deux-roues et a pu immédiatement alerter les forces de sécurité. Grâce au signalement donné par la victime, les soldats israéliens présents dans le secteur ont bloqué les routes et repéré le véhicule des terroristes. Un échange de tirs a eu lieu, les soldats israéliens éliminant les terroristes, tous deux membres du Hamas. Un fusil M-16 et des munitions ont été saisis dans le véhicule des tireurs palestiniens.

IDF spokesperson Unit Le fusil M-16 utilisé par les terroristes au carrefour de Shofa

"Il y a eu un grand miracle ici. Notre résident roulait en scooter lorsque les terroristes l'ont rattrapé. Ils l'ont guetté à l'intersection et ont ouvert le feu sur lui", a déclaré le chef du Conseil régional de Samarie, Yossi Dagan. Il a par la suite salué la réactivité de l’homme visé. "Je félicite le citoyen qui a fait preuve de ressources en signalant l’attaque aux forces de sécurité, permettant de neutraliser les terroristes avant qu’ils ne puissent nuire à d’autres Israéliens. Je salue également les héroïques soldats de Tsahal qui ont éliminé les terroristes".

Yossi Dagan a profité de l’occasion pour adresser un appel au gouvernement, soulignant la nécessité urgente d'une action pour lutter contre la multiplication des fusillades sur les routes et pour contrecarrer de manière préventive les futures attaques.

Flash 90 Opération de Tsahal en Cisjordanie

"J'appelle le gouvernement à entreprendre une action beaucoup plus déterminée est nécessaire pour mettre fin aux fusillades sur les routes et pour empêcher la prochaine attaque. Nous avons eu un miracle ce matin qui nous a permis de ne pas aller consoler une nouvelle famille ce matin, mais nous ne pouvons pas compter uniquement sur des miracles. Nous attendons du gouvernement qu'il mette fin au terrorisme".