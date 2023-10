Benny Gantz à Washington aborde la normalisation avec l’Arabie saoudite et la menace iranienne

La visite de Benny Gantz intervient alors que les États-Unis tentent de faciliter un accord de normalisation historique entre Israël et l'Arabie saoudite

Le chef du parti d'opposition israélien Unité nationale, Benny Gantz, s'est rendu à l'improviste à Washington mercredi, pour s'entretenir discrètement avec de hauts responsables de la Maison Blanche. Cette visite intervient alors que les États-Unis tentent de faciliter un accord de normalisation historique entre Israël et l'Arabie saoudite.

AP Photo/Alex Brandon, File Le président américain Joe Biden

Au cours de son séjour, Benny Gantz a rencontré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, ainsi que d'autres hauts fonctionnaires américains, selon des sources citées par le site d'information israélien Walla. Bien que la visite n'ait pas été rendue publique par son cabinet, le parti de Benny Gantz l'a ensuite confirmée ainsi que son entrevue avec Jake Sullivan.

AP Photo/Susan Walsh Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou

Les deux hommes ont évoqué les intérêts vitaux d'Israël en matière de sécurité, le renforcement de son intégration dans la région et la lutte contre la menace iranienne et ses mandataires au Moyen-Orient, a indiqué l’Unité nationale.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large des États-Unis pour négocier un accord de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite. La Maison Blanche a récemment annoncé que les négociateurs saoudiens et israéliens avaient progressé vers les grandes lignes d'un accord potentiel et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane ont tous deux exprimé leur optimisme quant aux négociations en cours.

(Saudi Press Agency via AP) Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane

L'administration Biden cherche à obtenir un large soutien pour cette initiative au sein du paysage politique israélien, y compris de la part de l'opposition. Benny Gantz a affirmé que son parti voterait en faveur d'un accord avec l'Arabie Saoudite tout en assurant qu’il ne rejoindrait pas l’actuelle coalition gouvernementale.