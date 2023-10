Des vols directs entre Israël et le Mexique prochainement mis en place

El Al n’aurait pas l’intention de lancer de liaison aérienne directe, Aeroméxico pourrait donc être la seule option

La ministre israélienne des Transports, Miri Regev, a conclu un accord avec son homologue mexicain Jorge Nuño Lara et son vice-ministre Rogelio Jimenez Pons, responsable de l'aviation, pour mettre en place des vols directs entre Israël, Mexico et Cancún, lors de sa visite dans le pays, a annoncé le ministère israélien des Transports jeudi. Ces nouvelles lignes aériennes réduiront de manière significative la durée du trajet, qui nécessite actuellement des escales qui prolongent la durée du voyage entre 18 et 30 heures.

Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 La ministre israélienne des Transports Miri Regev

Pour le moment, les Israéliens qui souhaitent se rendre à Mexico ou dans la station balnéaire de Cancún doivent ainsi entreprendre des voyages impliquant de multiples escales en Europe, aux États-Unis ou au Canada.

DANIEL SLIM / AFP Un avion de la compagnie nationale mexicaine Aeroméxico

"Les vols directs entre Israël et le Mexique permettront aux passagers d'économiser de nombreuses heures et beaucoup d'argent", a déclaré Miri Regev, exprimant son enthousiasme pour cette nouvelle initiative. À noter que la compagnie nationale israélienne El Al n’aurait pas l’intention de lancer de liaison aérienne directe. La compagnie mexicaine Aeroméxico pourrait donc être la seule option.

Au cours de sa visite au Mexique, Mme Regev a eu l'occasion d'inspecter les aéroports de Mexico, notamment le nouvel aéroport international "Felipa Angeles", ainsi que l'aéroport international de Cancún. Elle a également rencontré le ministre des Transports de la ville de Mexico, Andres Lajo, pour discuter des défis communs en matière de transport, tels que la gestion des embouteillages et les solutions de transport intelligentes.

DANIEL SLIM / AFP Vue de la ville de Mexico, Mexique

Par ailleurs, Jorge Nuño Lara et Rogelio Jimenez Pons ont reçu une invitation officielle à participer à une conférence internationale sur les transports, axée sur l'intelligence artificielle, qui se tiendra en Israël en novembre.