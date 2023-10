Attaque du Hamas contre Israël : Lapid propose à Netanyahou de former un gouvernement d'unité d'urgence

"Un tel gouvernement montrera au monde et à la communauté internationale, que le peuple d'Israël est uni face à cette menace"

Le chef de l'opposition israélienne, Yaïr Lapid, a appelé à la mise en place d'un "gouvernement d'urgence" pour gérer "la difficile et complexe opération qui nous attend", après que près de 100 Israéliens ont été tués, près de 1 000 blessés et qu'un nombre inconnu de soldats et de civils ont été capturés par des terroristes du Hamas à Gaza. "L'État d'Israël est en guerre. Ce ne sera ni facile, ni court. Cela a des conséquences stratégiques que nous n'avons pas vues depuis de nombreuses années. Il y a un risque sérieux que cela devienne une guerre sur plusieurs fronts", a-t-il déclaré lors d’un discours télévisé.

"Il y a peu, j'ai rencontré le Premier ministre Netanyahou. Je lui ai dit que dans cette situation d'urgence, je suis prêt à mettre de côté nos différences et à former un gouvernement d'urgence, restreint et professionnel avec lui pour gérer la 'difficile et complexe opération qui nous attend'."

Selon lui, "Netanyahou sait qu'avec l'actuel cabinet de sécurité extrémiste et dysfonctionnel, il ne peut pas gérer une guerre. Israël doit être dirigé par un gouvernement professionnel, expérimenté et responsable. Je suis convaincu que l'ancien ministre de la Défense (Benny) Gantz rejoindrait également un tel gouvernement.

"La formation d'un gouvernement professionnel d'urgence montrera clairement à nos ennemis que la grande majorité des citoyens israéliens soutiennent Tsahal et les forces de sécurité. Cela montrera au monde et à la communauté internationale, que le peuple d'Israël est uni face à cette menace", a déclaré Lapid.

"L'État d'Israël a subi un coup dur aujourd'hui. Nous sommes tous blessés, nous sommes tous en colère. Cependant, les guerres et les pays ne sont pas gérés avec douleur et colère, mais avec calme et une compréhension stratégique de la situation. Nous devons mettre la politique de côté pour le bien d'un gouvernement d'urgence qui gérera cette situation avec détermination et ne traitera rien d'autre jusqu'à ce que nous remportions la victoire sur nos ennemis", a-t-il conclu.