🚨BILAN DES EVENEMENTS DE LA NUIT

Les otages qui étaient détenus dans la salle à manger du kibboutz Be'eri et dans une maison à Ofakim ont été libérés

Les civils détenus à Be'eri par des terroristes ont été libérés. Les forces de sécurité ont éliminé plusieurs terroristes sur place. À Ofaqim, les forces spéciales de la marine ont pénétré dans la maison où deux otages étaient détenus et ont éliminé les terroristes.

Le poste de police de Sderot repris par les forces israéliennes

Les combats ont duré près de 20 heures. En tout, 10 terroristes ont été éliminés à la station.

Une femme a été gravement blessée à Ashkelon

Une femme d'environ 50 ans a été gravement blessée par l'impact d'une roquette sur sa maison. Lors de l'attaque, une roquette a touché l'hôpital Barzilai. Il n'y a pas eu de blessés, mais des dégâts ont été causés.

Une guerre longue et difficile

Le bureau du Premier ministre a annoncé à la fin de la réunion du cabinet portant sur "une série de décisions opérationnelles visant à détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas et du Jihad islamique, de manière à entraver leur capacité et leur volonté de menacer et de porter atteinte aux civils israéliens pendant de nombreuses années". Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré à la fin de la réunion : "Nous entrons dans une guerre longue et difficile".