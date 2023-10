Le Crif appelle à un rassemblement en solidarité avec Israël lundi

Le rendez-vous est fixé lundi à 18h30, place d'Israël, dans le 17e arrondissement

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) a appelé dimanche à un rassemblement lundi soir à Paris, au lendemain d'une offensive spectaculaire du Hamas palestinien lancée à partir de Gaza. "Le Crif, les institutions juives et tous les amis d'Israël appellent à un rassemblement en solidarité avec Israël et les Israéliens frappés par le terrorisme du Hamas", écrit-il sur X (anciennement Twitter). Il donne rendez-vous lundi à 18H30 Place d'Israël (17e arrondissement).

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a averti dimanche les Israéliens qu'ils étaient "embarqués dans une guerre longue et difficile" ayant déjà fait plus de 350 morts et plus de 1800 blessés, côté israélien. Le Hamas a attaqué samedi matin Israël par surprise, tirant des milliers de roquettes depuis la bande de Gaza et infiltrant des centaines de terroristes en territoire israélien, où il a aussi capturé des civils et des militaires.