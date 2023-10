Nouvelles divulgations sur l'offensive surprise du Hamas

Le groupe terroriste a, dans un premier temps, détruit divers équipements militaires, notamment des moyens de communication et de surveillance

Des centaines d'Israéliens ont été tués lors du premier jour de la guerre dans le sud, au cours duquel Israël a été complètement pris au dépourvu par une attaque surprise du Hamas. De nouveaux détails sur le début des hostilités, publiés sur le site Ynet, révèlent que les terroristes ont d'abord ciblé des positions israéliennes à l’entrée de la bande de Gaza et ont lancé des missiles contre des civils. Le Hamas a dans un premier temps mené une attaque samedi matin contre huit positions de l'armée israélienne dans la bande de Gaza et a détruit divers équipements militaires, notamment des moyens de communication et de surveillance. L'une des cibles principales était le quartier général de la brigade dans le camp de Rafah.

https://twitter.com/i/web/status/1710980029977424295 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le sabotage des moyens de communication a compromis la capacité de commandement et de contrôle de l'armée israélienne sur les forces dans la région, ce qui a probablement également facilité les vagues d'infiltration de terroristes, ainsi que d'autres résidents de Gaza qui ont pu traverser facilement en Israël. L'attaque du Hamas contre Israël a alors commencé par des tirs de roquettes vers le sud, la région de Shfela et Tel Aviv. Parallèlement à ces tirs intensifs, le Hamas a également lancé des drones depuis les airs, mené une offensive en mer avec de petits bateaux, ainsi que des attaques au sol.

Lors de cette première vague d'infiltration, vers 6h30 du matin, les forces du commando d’élite du Hamas se sont concentrées sur le poste-frontière d’Erez et l'ont détruit. Ils ont ensuite ouvert les portes du passage et se sont dirigées vers la ville de Sderot. Les forces du Hamas ont mené une opération similaire contre deux autres postes au sud de la bande de Gaza, avant de pénétrer le territoire israélien. Plusieurs émeutiers ont également utilisé d'anciens tunnels terroristes près de la frontière pour rentrer en Israël.

Les membres du Hamas ont fait sauter des clôtures et des barrages, et les terroristes ont continué à se déplacer librement à l'intérieur des communautés israéliennes. Après avoir franchi les clôtures, des centaines de Palestiniens, dont certains n'étaient pas armés, ont spontanément pénétré dans les zones entourant la bande de Gaza et ont emmené avec eux des citoyens israéliens dans la bande de Gaza.

Des habitants ont appelé à l'aide, et plusieurs heures se sont écoulées avant que les forces de l'armée israélienne n'arrivent sur les lieux. Les terroristes ont pris le contrôle de plusieurs kibboutzim et de villages dans la région, certains ont été libérés, tandis que des combats se poursuivent dans d'autres.