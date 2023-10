Failles du renseignement ? "L'heure n'est pas aux accusations, mais à l'unité" (ministre Gila Gamliel sur i24NEWS)

"Nous allons frapper toutes les positions du Hamas, et éradiquer ses capacités militaires pour des générations"

La ministre israélienne du Renseignement était l'invitée du Prime alors que de nombreuses voix pointent déjà un échec retentissant des services de sécurité, au lendemain des attaques sanglantes du Hamas.

Qualifiant les terroristes "d'animaux assoiffés de sang juif", la ministre a affirmé que l'objectif de la guerre de riposte lancée par Israël était de "restaurer la sécurité individuelle de chaque citoyen", et "de faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais".

A la question de savoir si le gouvernement était décidé à éradiquer le Hamas une fois pour toutes - comme l'exigent aujourd'hui de très nombreux citoyens israéliens - Gila Gamliel a semblé nuancer, déclarant que le but était "de frapper toutes les positions du Hamas, et d'éradiquer ses capacités militaires pour des générations".

Interrogée sur les failles du renseignement, Gila Gamliel a botté en touche, affirmant qu'en dépit des questions en suspens et des frustrations, le moment n'était pas aux accusations mais à l'unité derrière les soldats et toutes les forces israéliennes. Pour ce qui est de la question des otages et des disparus, elle a salué la nomination du brigadier général Gal Hirsch, chargé par Benjamin Netanyahou de traiter ce dossier et de fournir des réponses aux familles.