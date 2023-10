700 Israéliens ont été tués dans l'offensive du Hamas, Tsahal redoute de nouvelles infilrations via des tunnels, plus de 400 terroristes éliminés

Israël a officiellement déclaré la guerre dimanche au Hamas après l'offensive terroriste lancée la veille par le mouvement islamiste palestinien depuis Gaza. Les forces israéliennes ont continué dimanche de traquer les membres du Hamas dans le sud d'Israël et poursuivi leurs frappes aériennes contre des cibles à Gaza, où de nouveaux bâtiments ont été détruits. Plus de 700 Israéliens ont été tués depuis le début de l'attaque et 2.150 ont été blessés, a annoncé l'armée israélienne dans un nouveau bilan publié lundi matin. L'armée israélienne a déployé des dizaines de milliers de soldats pour reprendre le contrôle total des régions désertiques près de la bande de Gaza, sauver les otages israéliens qui s'y trouveraient encore et évacuer l'ensemble des habitants de la région d'ici à lundi matin. De son côté, le Hamas affirme détenir plus de 100 otages israéliens.