Une délégation du Hamas en déplacement à Moscou

"Accueillir le Hamas est un acte de soutien au terrorisme", a déclaré Israël

Une délégation du Hamas a atterri mercredi soir à Moscou pour une visite officielle, selon l'agence de presse russe RIA, qui a indiqué que celle-ci était dirigée par Musa Abu Marzouk, le chef adjoint du bureau politique de l'organisation terroriste. Sur place, les membres de l'organisation terroriste palestinienne ont félicité le président russe Vladimir Poutine pour ses efforts contre "l'agression israélienne", a-t-il été rapporté.

Si le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé que des représentants du Hamas se trouvaient bien à Moscou, il n'a pas précisé quelle était la composition de la délégation ni quel était le programme de sa visite.

Dans le même temps, les médias russes ont rapporté que le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, avait rencontré "les dirigeants politiques" du Hamas au Qatar.

Israël a vivement dénoncé l'accueil de membres du Hamas par la Russie. "Le Hamas est une organisation terroriste pire que Daesh. Les mains de ses hauts responsables sont couvertes du sang de plus de 1 400 Israéliens qui ont été massacrés, assassinés, exécutés et brûlés, et ils sont responsables de l'enlèvement de plus de 220 Israéliens, dont des bébés, des enfants, des femmes et des personnes âgées.

Israël considère l'invitation de hauts responsables du Hamas à Moscou comme un acte obscène de soutien au terrorisme et de légitimation des atrocités du Hamas. Nous appelons le gouvernement russe à expulser immédiatement les terroristes du Hamas"", a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Si Vladimir Poutine a présenté "ses sincères condoléances aux familles et aux amis des Israéliens décédés", lors d'une conversation téléphonique avec Benjamin Netanyahou le 16 octobre, Moscou s'est depuis clairement rangée du côté de l'organisation terroriste depuis le début de sa guerre conte Israël. Alors qu'elle multiplie les déclarations appelant à l'arrêt des bombardements dans la bande de Gaza et à la protection des civils palestiniens, la Russie est allée encore plus loin mercredi en opposant son veto à une résolution de l'ONU condamnant le Hamas, et affirmant le droit d'Israël à se défendre.

De nombreux observateurs estiment que Vladimir Poutine pourrait profiter de la guerre entre Israël et le Hamas pour faire avancer ses pions dans la région, alors que la Russie joue déjà un rôle moteur en Syrie et qu'elle est de plus en plus liée stratégiquement à l'Iran. Certains analystes assurent même que le Kremlin aurait eu une part dans la planification des dernières attaques terroristes du Hamas contre Israël, même si aucune information tangible ne permet, pour l'heure, d'accréditer ces affirmations.

La semaine dernière, Joe Biden n'a pas hésité à faire le lien entre la Russie de Vladimir Poutine et le Hamas, déclarant dans un discours que les deux cherchaient à "anéantir complètement une démocratie voisine". Des déclarations jugées "inacceptables" par Moscou, qui les a vivement dénoncées au Conseil de sécurité de l'ONU.