L'administration Biden estime qu'Israël a apporté des modifications au plan de combat à Gaza après la conversation entre Gallant et Austin

L’administration Biden a affirmé qu’Israël a suivi ses conseils concernant une "entrée terrestre limitée" au lieu d’une opération militaire massive dans la bande de Gaza, a apporté la nuit dernière le New York Times.

Selon le journal américain, des responsables de l'administration Biden estiment que l'activité terrestre de Tsahal dans le nord de la bande de Gaza depuis vendredi indique une "action mesurée et contrôlée", contrairement aux plans initiaux qui avaient été présentés par Israël aux responsables gouvernementaux.

Le ministère américain de la Défense a affirmé qu’Israël choisit, du moins pour le moment, une action limitée et non une invasion massive de la bande de Gaza. Les autorités américaines ont toutefois souligné qu’ils ne sont pas sûrs de ce qu’Israël fera par la suite, et ont insisté sur le fait que les États-Unis "n'ont pas à dire à Israël comment il doit agir, et soutiennent une invasion terrestre" de la bande de Gaza.

Selon des responsables américains, l'armée israélienne a "amélioré et perfectionné" le plan militaire de combat dans la bande de Gaza après la conversation téléphonique entre le sécrétaire à la Défense Lloyd Austin et son homologue israélien Yoav Gallant au cours du week-end. Selon les Américains, au cours de cet échange, Austin a exhorté Gallant à insister sur la nécessité "d'examiner attentivement" la manière dont les forces de Tsahal opéreront sous terre à Gaza pour mettre à mal la menace des tunnels souterrains du Hamas. Des experts et d'anciens responsables militaires ont déclaré au New York Times que Tsahal semble choisir une action plus mesurée et plus précise, avec des unités plus petites, pour localiser les terroristes du Hamas, les affronter et identifier leurs points faibles.

Depuis vendredi soir, l'armée israélienne opère au sol avec des soldats et des blindés, tout en intensifiant ses bombardements de la bande de Gaza déclenchés après l'attaque du 7 octobre dans laquelle 1.400 personnes ont été tuées côté israélien, essentiellement des civils, selon les autorités locales. L'armée israélienne a augmenté le nombre de ses troupes qui entrent dans la bande de Gaza où elle est en guerre contre le Hamas, a annoncé dimanche son porte-parole. "Durant la nuit (de samedi à dimanche), nous avons augmenté" le nombre des forces de l'armée à entrer dans la bande de Gaza "et elles se sont jointes à celles qui se battent déjà là-bas", a déclaré le général Daniel Hagari. "Nous augmentons graduellement les opérations terrestres et l'étendue de nos forces dans la bande de Gaza", a-t-il précisé.