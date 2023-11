Les forces israéliennes ont arrêté deux individus soupçonnés de terrorisme et ont découvert un laboratoire d'explosifs dans un appartement

La police, en collaboration avec le service de sécurité intérieure Shin Bet, a révélé jeudi avoir déjoué, le mois dernier, une tentative d'attentat planifiée contre les forces de sécurité. Les forces israéliennes ont procédé à l'arrestation de deux individus soupçonnés de terrorisme et ont mis au jour un laboratoire d'explosifs niché au sein d'un appartement situé dans le camp de réfugiés de Shouafat, à Jérusalem-Est.

Les investigations menées conjointement par le Shin Bet et le bureau du procureur du district de Jérusalem ont dévoilé que ces deux suspects étaient en relation avec une organisation terroriste opérant depuis les territoires palestiniens. Avec le soutien de cette organisation, ils avaient élaboré un plan d'attaque en plusieurs étapes : une fusillade initiale suivie par une manœuvre pour attirer les forces de sécurité, et enfin, la détonation d'explosifs au sein de leur appartement à Shouafat. En préparation de cette attaque, ils avaient non seulement envisagé d'acquérir des armes mais avaient également rassemblé divers matériaux et éléments nécessaires à la confection d'engins explosifs au sein de leur logement.

Police israélienne Les forces de la police et de l'armée israélienne dans le camp de Shuafat

Il y a environ trois semaines, une opération conjointe menée par la police de Jérusalem, des équipes de déminage et des agents de la police des frontières, appuyés par le Shin Bet, a permis de perquisitionner cet appartement. La fouille a révélé la présence de diverses substances chimiques, de contenants, d'instructions pour la fabrication d'explosifs et d'autres composants qui, suspecte-t-on, étaient sur le point d'être assemblés en vue de l'attentat projeté.

La garde à vue des suspects a été prolongée à plusieurs reprises par le tribunal. Elle devrait être étendue jusque dimanche. Dans l'intervalle, le bureau du procureur du district de Jérusalem devrait formuler des accusations formelles à leur encontre.