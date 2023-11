Les États-Unis avertissent l'Iran et le Hezbollah qu'ils interviendront s'ils attaquent Israël

Jérusalem aurait sollicité auprès de Washington la fourniture de 24.000 fusils d'assaut destinés aux forces de police nationales

Des sources officielles américaines ont indiqué que l'administration Biden a transmis des messages à l'Iran et au Hezbollah via des pays de la région, tels que la Turquie, avertissant que les États-Unis seraient prêts à une intervention militaire si ces entités lançaient des attaques contre Israël, a rapporté lundi le New York Times.

Le journal a également signalé qu'Israël a sollicité des États-Unis la fourniture de 24.000 fusils d'assaut destinés aux forces de police nationales, en mentionnant la possibilité qu'une partie de ces armes soit distribuée à des civils.

Cette requête a suscité l'intérêt de plusieurs membres du Congrès et du Département d'État américain, qui redoutent que ces armements ne parviennent à des groupes radicaux parmi les habitants des implantations juives en Cisjordanie, risquant ainsi d'aggraver les tensions dans la région. Le coût des armements demandés par Israël s'élève à 34 millions de dollars, une somme qui doit être approuvée par le Congrès et le Département d'État.

Sarahbeth Maney/The New York Times via AP, Pool Le président Joe Biden lors d'une session conjointe du Congrès au Capitole

Le président Joe Biden a exprimé à maintes reprises ses préoccupations vis-à-vis de l'escalade de la violence en Cisjordanie, un phénomène préexistant à la guerre actuelle. Selon des sources américaines, cette montée de la violence serait encouragée par des ministres d'extrême droite au sein du gouvernement israélien et par des déclarations de responsables israéliens en faveur de l'annexion des territoires.

Une officielle du Bureau des Affaires Politico-Militaires des États-Unis a révélé que des représentants du Département d'État américain ont fait part de leurs préoccupations à leurs collègues israéliens, qui ont donné l'assurance que ces armes seraient réservées à l'usage exclusif des forces de police.