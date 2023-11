L'enquête sur l'attaque de Jérusalem de lundi, au cours de laquelle la sergeante a été tuée, a été publiée après ses funérailles

Des milliers de personnes ont assisté jeudi matin aux funérailles de la sergente Elisheva Rose Ida Lubin de la police des frontières, tuée lors d'un attentat à Jérusalem en début de semaine. Peu après la fin des funérailles, la police a révélé, dans un rapport, une "grave défaillance" dans le comportement d'un des membres de l'équipe d'intervention.

Un officier de la police des frontières israélienne a été relevé de ses fonctions jeudi, suite à une enquête qui a démontré qu'il avait abandonné son poste et agi en totale opposition aux ordres lors de l'attaque au couteau où Rose Lubin a été tuée. L'officier a été transféré de la police des frontières à l'armée israélienne où il continuera son service. Selon des informations relayées par plusieurs médias israéliens, cet officier aurait quitté son poste pour acheter des bourekas. Le terroriste, un adolescent de 16 ans du quartier Issawiya à Jérusalem-Est, a été abattu par des officiers intervenus sur les lieux. Une autre personne a été arrêtée, suspectée d'avoir assisté le terroriste.

Yonatan Sindel/Flash90 La famille et les amis assistent aux funérailles du sergent Ross Elisheva Rose Ida Lubin au cimetière militaire du Mont Herzl à Jérusalem le 9 novembre 2023

"Nous apprendrons de cette expérience", a déclaré le chef de la police des frontières, Brick Yitzhak. "Nos combattants sont en première ligne. En tant que force responsable de la sécurité et du bien-être du public, notre autorité s'accompagne d'une responsabilité équivalente. La police des frontières se caractérise par son professionnalisme et un sens moral clair et distinct. Nous ne transigeons pas avec les échecs et les traitons avec détermination et courage, tout en tirant des leçons et en faisant preuve de transparence."

Rose Lubin, âgée de 20 ans et immigrée seule d'Atlanta il y a deux ans, a été inhumée aujourd'hui au mont Herzl. Son père David a récité le Kaddish et rendu hommage à sa mémoire : "Rose prenait soin de tout le monde et aimait la vie. Elle était unique. Dès l'âge de cinq ans, lors d'une visite en Israël, elle a exprimé son désir de vivre ici. Pour nous, il était évident qu'elle s'installerait en Israël un jour. Rose avait compris dès son plus jeune âge que son lien avec le judaïsme et la terre d'Israël était aussi fort que ses liens familiaux. Elle ne supportait pas l'antisémitisme. Rose était douée pour la danse, avait une voix émouvante et était d'une grande force, se surpassant toujours et atteignant des sommets sur le plan mental."