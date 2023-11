Le dirigeant a estimé que "Macron a commis une grave erreur - à la fois factuelle et morale", en affirmant que les frappes à Gaza tuent des femmes et des bébés

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dit samedi vouloir "autre chose" que l'Autorité palestinienne, actuellement présidée par Mahmoud Abbas, pour diriger la bande de Gaza après la guerre qu'il mène là-bas contre le Hamas. "Il ne pourra pas y avoir une autorité dirigée par quelqu'un qui, plus de 30 jours après le massacre (du 7 octobre ndlr), ne l'a toujours pas condamné (...). Il faudra autre chose là-bas. Mais dans tous les cas, il faudra qu'il y ait notre contrôle sécuritaire", a déclaré le dirigeant lors d'une allocution télévisée. "Il nous faut un contrôle sécuritaire total, avec la possibilité d'intervenir quand nous le jugeons nécessaire pour neutraliser les terroristes qui pourraient réémerger", a-t-il martelé. "Il n'y aura pas d'autorité civile qui enseigne à ses enfants la haine d'Israël, la haine des Israéliens", a-t-il encore dit.

L'Autorité palestinienne et Israël ont souvent été accusés d'enseigner la violence et la haine ou de diaboliser l'autre dans leurs programmes scolaires. "Après cela, Gaza sera démilitarisée et il n'y aura plus de menace émanant de Gaza envers Israël. Le massacre du 7 octobre a définitivement prouvé que tout endroit qui n'est pas sous contrôle sécuritaire israélien verra un retour de la terreur", a-t-il poursuivi. Concernant la possibilité d'établir de nouvelles implantations à Gaza, le Premier ministre a dit que ce n’était pas "un objectif réaliste".

Netanyahou a ajouté que "le Hamas a perdu le contrôle du nord de la bande de Gaza. Il n'a nulle part où se cacher, tous les membres du Hamas sont des hommes morts. Nous continuerons de toutes nos forces jusqu'à la victoire". De plus, le Premier ministre a exhorté les dirigeants des pays occidentaux, qui critiquent les frappes israéliennes, à ne pas céder à la pression des minorités, affirmant qu'aucune pression internationale ne changerait leur conviction dans la justesse de leur cause. Le Premier ministre a été interrogé sur les propos du président français Emmanuel Macron, qui a critiqué Israël en disant que les bombardements à Gaza tuent des femmes et des enfants et a souligné qu'il n'y a aucune justification à cela. Le Premier ministre a répondu en attaquant, disant que "Macron a commis une grave erreur - à la fois factuelle et morale".

Netanyahou a enfin été interrogé sur les propos du ministre du Patrimoine Amichai Eliyahu, qui a suggéré que l'utilisation d'une bombe atomique sur Gaza était une des options. "Le ministre Eliyahu a dit des choses incorrectes, je l'ai réprimandé et suspendu. S'il recommence, il ne sera plus dans le gouvernement", a-t-il dit.