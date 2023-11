L'Irak ne néglige aucune "piste" pour retrouver l'Israélo-russe enlevée à Bagdad

Cette déclaration intervienne au lendemain de la diffusion de la première vidéo depuis le rapt d'Elizabeth Tsurkov

Les forces de sécurité irakiennes ne négligent aucune "piste" pour tenter de retrouver l'universitaire israélo-russe Elizabeth Tsurkov enlevée en mars à Bagdad, a indiqué un haut responsable irakien mardi, au lendemain de la diffusion de la première vidéo depuis le rapt. L'enlèvement d'Elizabeth Tsurkov avait été dévoilé début juillet par Israël. Mais la jeune femme, entrée en Irak vraisemblablement avec un passeport russe, avait été kidnappée dans la capitale irakienne fin mars.

Lundi soir, la chaîne de télévision irakienne Al-Rabiaa a diffusé la première vidéo de l'otage depuis son enlèvement, dont l'authenticité n'a pas encore pu être déterminée.

"Les services de sécurité suivent toujours le dossier de la disparition de la citoyenne russe à Bagdad et ne ménagent pas leurs efforts pour retrouver toute piste permettant d'arriver à la personne enlevée", a indiqué Husham al-Rikabi, conseiller en communication du Premier ministre irakien. "Nous espérons prochainement (retrouver) des pistes ou des preuves qui mèneront les autorités compétentes jusqu'à elle", a-t-il ajouté.

Dans la vidéo diffusée lundi soir, Elizabeth Tsurkov évoque la guerre en cours dans la bande de Gaza, et dit être détenue depuis plus de sept mois. Elle ne nomme pas ses ravisseurs, ni le lieu ou même le pays où elle est détenue. Elle dit avoir travaillé pour le service de renseignement israélien du Mossad et la CIA, en Syrie mais aussi en Irak. A la fin de la vidéo, elle estime que rien n'a été entrepris pour obtenir sa libération.

Début juillet, le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, avait dévoilé la disparition de Mme Tsurkov, assurant qu'elle était retenue par "la milice chiite des Brigades du Hezbollah", un influent groupe armé irakien pro-iranien. Les Brigades du Hezbollah avaient rapidement réagi, laissant entendre qu'elles n'étaient pas responsables du kidnapping. Le voyage en Irak d'Elizabeth Tsurkov était destiné à ses recherches dans le cadre de son doctorat à l'université américaine de Princeton.

"Ma famille a vu la vidéo", a réagi mardi la soeur de Mme Tsurkov, Emma, sur X. "La voir en vie est une excellente nouvelle. La déclaration était clairement (prononcée, ndlr) sous la coercition, mais nous notons qu'elle semble se porter aussi bien que possible", ajoute-t-elle: "La vidéo semble récente. Sa publication est une étape importante dans les efforts pour la ramener parmi nous".