Les États-Unis envisagent d'interdire l'entrée aux extrémistes juifs attaquant des Palestiniens

Selon l'ONU, huit Palestiniens ont été tués par des extrémistes juifs en Cisjordanie et 74 autres ont été blessés depuis le 7 octobre dernier

L'administration Biden cherche à empêcher les extrémistes juifs qui attaquent des Palestiniens d'entrer aux États-Unis, adoptant ainsi sa position la plus ferme à ce jour contre de telles violences en Cisjordanie. "J'ai été catégorique avec les dirigeants israéliens sur le fait que la violence extrémiste contre les Palestiniens en Cisjordanie doit cesser et que ceux qui commettent cette violence doivent être tenus responsables", a écrit le président américain Joe Biden dans une tribune publiée dans le Washington Post samedi.

"Les États-Unis sont prêts à prendre des mesures, y compris l'émission d'interdictions de visa contre des extrémistes attaquant des civils en Cisjordanie", a-t-il souligné. Selon les Nations Unies, huit Palestiniens, dont un enfant, ont été tués par des extrémistes juifs en Cisjordanie et 74 autres ont été blessés depuis le 7 octobre dernier. Environ 33 % de ces blessures ont été causées par des munitions réelles, a déclaré l'ONU.

L'administration Biden affiche ainsi ses préoccupations à l'égard du nombre croissant d'attaques d'extrémistes juifs qui se sont produites avant et après le début de la guerre de Gaza. "Dans les mois à venir, les États-Unis vont redoubler d'efforts pour établir un Moyen-Orient plus pacifique, intégré et prospère - une région où une journée comme celle du 7 octobre est impensable", a ajouté Joe Biden.