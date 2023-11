"Nous sommes ouverts à une prolongation de la trêve mais ensuite la guerre se poursuivra" (Netanyahou à Biden)

Le Premier ministre a souligné que la trêve actuelle de quatre jours pourrait être prolongée pour permettre la libération d'autres otages

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré dimanche soir au président américain Joe Biden qu'il était prêt à prolonger la trêve actuelle, mais qu'une fois celle-ci terminée, l'opération terrestre de Tsahal reprendrait.

"Nous avons ramené un autre groupe d'otages, des enfants et des femmes, et je suis ému au plus profond de mon cœur, comme toute la nation, lorsque nous voyons des familles réunies", s'est-il réjoui dans une déclaration vidéo.

M. Netanyahou a indiqué qu'il venait de s'entretenir avec M. Biden au sujet de la libération des otages, en particulier de la citoyenne israélo-américaine orpheline Avigail Idan, âgée de 4 ans. "Quelle joie de la voir de retour parmi nous, mais d'un autre côté, quelle tristesse de la voir retourner à une réalité sans parents", a-t-il affirmé.

Courtesy: Shachar Yurman Defense Minister Yoav Gallant and PM Benjamin Netanyahu meet with U.S. President Joe Biden on October 18, 2023

Le Premier ministre a souligné que la trêve actuelle de quatre jours pourrait être prolongée pour permettre la libération d'autres otages : "Pour chaque jour, il y en a 10 de plus", a-t-il précisé. M. Netanyahou a également dit à M. Biden qu'à la fin de l'accord, "Israël retrouverait les pleins pouvoirs pour atteindre ses objectifs : détruire le Hamas, faire en sorte que Gaza ne redevienne pas ce qu'elle était et libérer tous les otages". "Je suis certain que nous réussirons cette mission, car nous n'avons pas d'autre choix", a-t-il conclu.