Tsahal examine les allégations du Hamas selon lesquelles Shira Bibas et ses enfants ne sont plus en vie

Selon l'armée, la famile Bibas est detenue par un groupe terroriste à Khan Younès, dans le sud de Gaza

L'armée israélienne a indiqué qu'elle examine les déclarations du Hamas selon lesquelles Shiri Bibas et ses deux enfants, Kfir âgé de 10 mois et Ariel âgé de 4 ans, qui ont été enlevés dans la bande de Gaza, ne sont plus en vie. L'organisation terroriste n'a publié aucune preuve à cet effet, et Israël n'a pas encore indiqué détenir des informations confirmant ces allégations. Tsahal a déclaré qu'elle évaluait la fiabilité de ces informations et qu'elle avait parlé avec la famille Bibas et leur apporte actuellement un soutien. Un peu plus tôt dans la journée, le Hamas a affirmé que Shiri Bibas et ses deux enfants Ariel (4 ans) et Kfir (10 mois) ont été tués par une frappe aérienne israélienne.

La famille Bibas, originaire du kibboutz Nir Oz est devenue un symbole des otages alors que Kfir, du haut de ses dix mois, est le plus jeune captif. Lundi soir, le porte-parole arabophone de l’armée, Avichai Adraee, a affirmé que "la famille a été transférée pendant sa captivité par le Hamas à un autre groupe terroriste palestinien de Gaza et est actuellement détenue à Khan Younès, dans le sud de Gaza". Cette nouvelle a douché les espoirs de voir les deux enfants être relâchés pendant la trêve actuelle. "Des enfants et des bébés de moins d’un an qui n’ont pas vu la lumière du jour depuis plus de 50 jours sont entre les mains du Hamas, qui traite certains d’entre eux comme un butin et qui en a transféré certains à d’autres organisations terroristes de Gaza", a écrit Adraee.