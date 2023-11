La trêve Israël-Hamas "a donné des résultats", selon Antony Blinken

"Des otages sont rentrés chez eux, ont retrouvé leur famille et la trêve a permis aussi à plus d'aides humanitaires"

La trêve entre Israël et le Hamas, accompagnée d'un échange d'otages du mouvement terroriste palestinien contre des détenus palestiniens, "a donné des résultats", a estimé jeudi le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, espérant qu'elle "puisse se poursuivre".

"Des otages sont rentrés chez eux, ont retrouvé leur famille" et la trêve a permis aussi "à plus d'aides humanitaires de parvenir aux civils innocents à Gaza, qui en ont désespérément besoin", a-t-il déclaré à Tel-Aviv, où il est arrivé avant l'aube en visite officielle. "C'est important et nous espérons que cela va pouvoir continuer".

La trêve, entrée en vigueur vendredi pour quatre jours et prolongée depuis, a déjà permis la libération de 70 otages israéliens et de 210 prisonniers palestiniens.

En outre, une trentaine d'étrangers ou bi-nationaux, en majorité des Thaïlandais travaillant en Israël, ont été libérés hors du cadre de cet accord.

Le président israélien a remercié les Etats-Unis pour "l'immense travail consacré à la libération des otages" et dit qu'il en "restait environ 150 aux mains du Hamas à Gaza".

Arrivé dans la nuit de mercredi à jeudi, M. Blinken a aussi rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, et doit se rendre en Cisjordanie où siège l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas.

Il s'agit de la troisième visite au Proche-Orient de M. Blinken depuis le début de la guerre déclenchée le 7 octobre par l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien qui a fait plus de 1.200 morts, majoritairement des civils. "J'attends d'avoir des discussions détaillées avec le gouvernement d'Israël sur la manière d'avancer à Gaza", a encore dit M. Blinken.

Les Etats-Unis, allié indéfectible d'Israël, craignent à présent qu'une reprise des combats et surtout leur extension dans le sud de la bande de Gaza ne prennent au piège les centaines de milliers de civils qui y sont déplacés. M. Blinken avait appelé mercredi à "mettre en place les conditions en vue d'une vraie paix qui soit durable. Pour nous, la meilleure voie pour y arriver passe par les deux Etats" israélien et palestinien.

Il a encore exprimé ses condoléances après que trois personnes ont été tuées jeudi matin et plusieurs autres blessées, dans une attaque à l'arme à feu menée par deux terroristes palestiniens contre un arrêt de bus dans l'ouest de Jérusalem, selon la police israélienne. "Les évènements de Jérusalem aujourd'hui nous rappellent comment Israël et les Israéliens font face au terrorisme tous les jours", a-t-il dit.