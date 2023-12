Gaza : les Etats-Unis restent "focalisés" sur le dossier des otages (Blinken)

"Nous restons entièrement focalisés en vue d'obtenir le retour de tous (les otages) chez eux"

Les Etats-Unis restent "focalisés" sur la libération des otages détenus à Gaza malgré la reprise de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien après une trêve d'une semaine, a déclaré vendredi le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.

"Nous restons entièrement focalisés en vue d'obtenir le retour de tous (les otages) chez eux, leur libération, un dossier que j'ai abordé (lors de mes discussions) aujourd'hui", a-t-il déclaré après avoir rencontré des ministres arabes des Affaires étrangères à Dubaï.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rejeté la responsabilité de la fin de la trêve ce matin sur le Hamas. "Il est important de comprendre pourquoi la trêve a pris fin. Elle a pris fin à cause du Hamas. Le Hamas a renié les engagements qu'il avait pris", a-t-il déclaré aux journalistes avant de quitter Dubaï. "En fait, avant même la fin de la trêve, il a commis un attentat terroriste atroce à Jérusalem, tuant trois personnes et en blessant d'autres, dont des Américains", poursuit M. Blinken. "Il a commencé à tirer des roquettes avant la fin de la trêve et, comme je l'ai dit, il n'a pas respecté les engagements qu'il avait pris concernant la libération de certains otages".

Israël affirme que le Hamas n'a pas fourni la liste des otages qu'il entendait libérer avant 7 heures du matin, comme le stipulait l'accord de trêve en vigueur depuis vendredi dernier.