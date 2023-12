"Emmanuel Macron a pris conscience qu'Israël ne parviendrait pas à éradiquer le Hamas" (Georges Malbrunot)

"Israël met trop de temps à parvenir à son objectif et fait trop de victimes civils", selon le président français

Espérant sans doute s'extirper du brouillard diplomatique dans lequel il se trouve vis-à-vis du Proche-Orient, Emmanuel Macron a haussé le ton samedi à l'égard de la stratégie israélienne, interrogeant depuis Dubaï "l'objectif" de "destruction totale du Hamas" et appelant à "redoubler d'efforts pour parvenir à un cessez-le feu durable".

Alors que le président français espérait s'appuyer sur la "dynamique" de la trêve entre Israël et le mouvement terroriste palestinien pour promouvoir ses positions et esquisser "le jour d'après", son déplacement dans le Golfe a coïncidé avec la reprise des hostilités. "Emmanuel Macron considère que la riposte israélienne dans la bande de Gaza fait trop de victimes civils. Les images qui sortent de ce conflit sont dévastatrices comme l'a aussi dit Kamala Harris", a commenté dimanche matin Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro dans une interview à i24NEWS, soulignant le caractère "inédit" des propos du président français.

"On voit, au bout de deux mois de combats, que les chiffres de perte n'indiquent pas que le Hamas est à genoux", indique le journaliste Georges Malbrunot

"Israël met trop de temps à parvenir à son objectif qui consiste à éradiquer militairement le Hamas, et les dirigeants arabes qu'il a vus a la COP28 ne sont pas satisfaits. Emmanuel Macron a haussé le ton lorsqu'il a pris conscience qu'Israël ne parviendrait pas à éradiquer militairement le Hamas", a expliqué Georges Malbrunot. "J'ai toujours été très sceptique sur l'objectif d'éradiquer le Hamas parce qu'il s'agit aussi d'une idéologie. On voit, au bout de deux mois de combats, que les chiffres de perte n'indiquent pas que le Hamas est à genoux et, comme on l'a vu vendredi, le Hamas est toujours présent en Cisjordanie, c'est donc un objectif très difficile à atteindre", a-t-il affirmé.

Ludovic MARIN / AFP Emmanuel Macron

"L'état-major français aurait dit à Emmanuel Macron qu''Israël est prisonnier de sa rhétorique et de ses objectifs militaires trop ambitieux', c'est à la lumière de tous ces éléments que la France a haussé le ton", a poursuivi le journaliste. Les propos d'Emmanuel Macron sont intervenus avant son passage à Doha où il venait négocier la libération d'otages franco-israéliens. "Son idée de coalition internationale anti-Hamas avait fortement déplu aux dirigeants et à la rue arabes et au Hamas lui-même. Emmanuel Macron est réaliste, il souhaite l'éradication du Hamas mais, selon lui, le futur du territoire gazaoui inclura probablement la branche politique du Hamas", a conclu Georges Malbrunot. Le mois dernier, le journaliste avait révélé, dans Le Figaro, une note collectivement rédigée et signée par plusieurs ambassadeurs de France au Moyen-Orient et dans certains pays du Maghreb qui avaient collectivement regretté le "virage pro-israélien" d'Emmanuel Macron. Tiraillé, le président français a opté pour la politique du "en même temps", avec des déclarations contradictoires, laissant la communauté juive entre désespoir et incompréhension.