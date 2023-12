Israël : arrestation du soldat ayant effectué le tir fatal sur Yuval Castelman

Castelman avait participé à la neutralisation de terroristes à Jérusalem avant d'être pris pour l'un deux par des soldats et abattu

Le soldat soupçonné d'avoir tiré mortellement sur Yuval Doron Castelman, 37 ans,

qui avait joué un rôle actif dans la neutralisation des terroristes lors de l'attentat survenu à Jérusalem jeudi a été interrogé par la police militaire. Un autre soldat impliqué dans l'incident a également été interrogé. Suite à ces interrogatoires et aux preuves révélant des contradictions entre la version initiale du soldat et les faits observés sur place, il a été décidé d'arrêter le militaire responsable du tir principal pour continuer son interrogatoire en détention.

Yuval Castelman, confondu avec un terroriste par les soldats, a été transporté en état critique à l'hôpital Sha’arei Tzedek de Jérusalem, où il est décédé la veille de son 38ème anniversaire. Des images de l'événement montrent Castelman jetant son arme, s'agenouillant et levant les mains, criant "Ne tirez pas" alors que les soldats s'approchaient. Il a ensuite été abattu par l'un d'entre eux.

L'armée israélienne, qui avait initialement déclaré ne pas prévoir d'enquêter sur l'incident, a finalement annoncé vendredi, après les résultats d'une enquête préliminaire du Shin Bet et de la police israélienne, que l'unité d'investigation de la police militaire serait également impliquée dans l'enquête.

Jeudi, deux terroristes avaient ouvert le feu à un arrêt de bus à l'entrée de Jérusalem, tuant trois Israéliens, deux femmes de 67 et 24 ans et un homme de 73 ans, et blessant plusieurs autres. "Deux terroristes arrivés en voiture, l'un armé d'un M-16 et l'autre d'un pistolet, ont ouvert le feu," a expliqué Doron Turgeman, chef de la police de Jérusalem, sur les lieux de l'attaque.

Les deux terroristes ont été abattus par les deux soldats, qui étaient en pause dans les combats dans la bande de Gaza et se dirigeaient vers le front au moment de l'attaque, ainsi que par Yuval Castelman. L'attentat a été revendiqué par le groupe terroriste Hamas alors que la trêve qu'il avait conclue avec Israël à Gaza était toujours en vigueur. Les terroristes ont été identifiés comme les frères Murad Nemer, 38 ans, et Ibrahim Nemer, 30 ans, résidents du quartier de Sour Baher à Jérusalem-Est. Selon le Shin Bet, ils étaient membres du Hamas et avaient été emprisonnés pour activités terroristes.