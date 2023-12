Chypre : arrestation de deux Iraniens soupçonnés de préparer des attentats contre des Israéliens

Les deux hommes, réfugiés politiques, étaient en contact avec une personne liée aux Gardiens de la révolution iraniens

Deux Iraniens ont été arrêtés à Chypre pour être interrogés concernant des préparatifs présumés d'attaques contre des ressortissants israéliens vivant sur l'île, a rapporté dimanche le journal chypriote Kathimerini. Selon la publication, les suspects en étaient aux premières étapes de reconnaissance de cibles israéliennes potentielles, mais n'a pas précisé ses sources. Kathimerini indique également que les deux hommes, réfugiés politiques, étaient en contact avec une personne liée aux Gardiens de la révolution iraniens. Un responsable chypriote a décliné tout commentaire, évoquant la politique de confidentialité en matière de sécurité nationale.

Selon un communiqué des autorités israéliennes, "les services de sécurité chypriotes, en collaboration avec le Mossad, ont déjoué une infrastructure terroriste iranienne qui prévoyait de mener des attentats contre des cibles israéliennes et juives à Chypre. "Grâce à cette opération préventive et à l'arrestation de la cellule par les services de sécurité chypriotes, de nombreuses informations ont été recueillies, menant à l'identification des auteurs, de leurs méthodes, des cibles visées et du plan iranien de tuer des innocents à Chypre et dans d'autres lieux', ont indiqué les autorités israéliennes.

Chypre, située à seulement 40 minutes de vol d'Israël, est une destination populaire pour les vacances et les investissements de nombreux Israéliens. En juin, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé qu'une tentative d'attaque iranienne contre des cibles israéliennes à Chypre avait été contrecarrée. Téhéran, de son côté, avait nié toute implication dans ce prétendu complot.